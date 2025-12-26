Prima pagină » Economic » Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității

Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității

Sfârșitul de an 2025 aduce vești contrastante pentru angajații marilor companii de stat din România. În timp ce în unele sectoare „tradiția” primelor continuă, alte companii strategice au strâns cureaua, invocând prudența bugetară sau lipsa prevederilor contractuale.
Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității
Gabriel Pecheanu
26 dec. 2025, 15:24, Economic

Campionii generozității: Loteria Română, CONPET și Romgaz

Câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, care includ atât sume cash, cât și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație, potrivit unui material EXCLUSIV al Economedia.

  • Loteria Română: Oferă poate cel mai complex pachet. Angajații primesc o primă de 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților primesc și ei câte 200 lei.

  • CONPET: Salariații primesc o primă medie de 987 lei net, plus sume cadou de 300 lei net. Pentru copiii acestora se acordă încă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului pentru angajați depășește 1,7 milioane de lei.

  • Romgaz: Compania acordă un adaos de 800 lei/salariat și câte 700 lei pentru fiecare copil minor al angajaților.

Tichete cadou și ajutoare pentru copii, standardul de 300 de lei

Majoritatea companiilor care au ales să acorde beneficii s-au oprit la pragul de 300-500 de lei, de multe ori sub formă de tichete cadou.

  • CFR Călători: Fiecare dintre cei peste 10.000 de angajați va primi 300 de lei.

  • CNIR (Compania Națională de Investiții Rutiere):  A planificat un buget total de 57.300 lei brut. De aceste beneficii se vor bucura 72 de salariați și 59 de copii ai acestora. Valoarea medie pe beneficiar este de aproximativ 796 lei brut (sumă ce acoperă salariatul și copiii).

  • Termoenergetica (CMTEB): Acordă tichete de 300 lei pentru salariați și încă 300 lei pentru fiecare copil (buget total de 1,32 milioane lei).

  • Aeroporturi București (CNAB): Tichete cadou de 300 lei brut pentru 1.350 de salariați.

  • Cuprumin: 500 lei sub formă de tichete cadou pentru toți cei 587 de angajați.

  • CNAIR și Complexul Energetic Oltenia: S-au concentrat pe copii. CNAIR a acordat tichete de 300 lei pentru aproape 3.500 de copii, iar Complexul Energetic Oltenia oferă 200 lei/copil.

Companiile unde Moșul nu ajunge

În schimb, angajații unor instituții și companii de stat nu vor vedea niciun leu în plus pe card în decembrie 2025.

Citește mai mult pe Economedia.

Recomandarea video

GALERIE FOTO Sezonul de schi din Munții Banatului, amânat din cauza lipsei zăpezii: „Încă ne rugăm să vină zăpada mult așteptată”
G4Media
Reportaj Gândul. Cum au petrecut Crăciunul românii dintr-o comunitate de lângă Barcelona. „Acasă” este despre familie și despre rădăcini
Gandul
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Cum erau torturați proprietarii de mine din Munții Apuseni în primii ani ai comunismului: „Predă aurul! Dă-l, știm că mai ai!”
Libertatea
5 zodii care intră într-o perioadă tensionată după Anul Nou. Ce provocări le aşteaptă, conform astrelor
CSID
Prezentare video Renault Clio 6. Dacia Sandero va primi același motor de 1,8 litri ca și modelul francez
Promotor