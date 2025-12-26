Economedia: Ce companii de stat au oferit prime de sărbători în 2025 și cât de mari au fost acestea. Care sunt campionii generozității

Câteva companii se detașează prin pachete consistente de beneficii, care includ atât sume cash, cât și ajutoare pentru copii sau tichete de vestimentație, potrivit unui material EXCLUSIV al Economedia.
Loteria Română: Oferă poate cel mai complex pachet. Angajații primesc o primă de 460 lei brut, la care se adaugă un bonus din fondul social de 900 lei brut (ajutor pentru sărbători) și 50 lei pentru vestimentație. Copiii salariaților primesc și ei câte 200 lei.
CONPET: Salariații primesc o primă medie de 987 lei net, plus sume cadou de 300 lei net. Pentru copiii acestora se acordă încă 150 lei net. Valoarea totală a pachetului pentru angajați depășește 1,7 milioane de lei.
Romgaz: Compania acordă un adaos de 800 lei/salariat și câte 700 lei pentru fiecare copil minor al angajaților.
Majoritatea companiilor care au ales să acorde beneficii s-au oprit la pragul de 300-500 de lei, de multe ori sub formă de tichete cadou.
CFR Călători: Fiecare dintre cei peste 10.000 de angajați va primi 300 de lei.
Termoenergetica (CMTEB): Acordă tichete de 300 lei pentru salariați și încă 300 lei pentru fiecare copil (buget total de 1,32 milioane lei).
Aeroporturi București (CNAB): Tichete cadou de 300 lei brut pentru 1.350 de salariați.
Cuprumin: 500 lei sub formă de tichete cadou pentru toți cei 587 de angajați.
CNAIR și Complexul Energetic Oltenia: S-au concentrat pe copii. CNAIR a acordat tichete de 300 lei pentru aproape 3.500 de copii, iar Complexul Energetic Oltenia oferă 200 lei/copil.
În schimb, angajații unor instituții și companii de stat nu vor vedea niciun leu în plus pe card în decembrie 2025.
Citește mai mult pe Economedia.