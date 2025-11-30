Sorin Grindeanu atacă modul în care România a gestionat intrarea dronelor rusești în spațiul aerian

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat modul în care au fost gestionate recentele incidente legate de dronele rusești care au intrat în spațiul aerian românesc, afirmând că situația afectează imaginea României.

„Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate, că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ți intre pe la Tulcea, după aceea să facă o curbă, să intre pe la Galați, prin Vrancea, să ajungă în Vaslui și apoi să se așeze pe o casă în Republica Moldova sau într-un plop în Vaslui? Nu cred că e o imagine bună”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a subliniat importanța mecanismelor funcționale, dincolo de persoanele care ocupă funcții publice: „Pleacă cineva, vine altcineva. Mă interesează să funcționeze mecanismele, mai ales din punct de vedere al securității naționale”.

Grindeanu a precizat că de o lună a solicitat primului ministru să vină în Parlament pentru a prezenta o radiografie a securității naționale și planurile de viitor, însă solicitarea nu a fost încă onorată:

„Am transmis cabinetului primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat și așteptăm să ne comunice o dată când vine la ora Prim-ministrului. Nu e o chestiune cu care te poți juca, indiferent cine e prim-ministru”, a adăugat președintele PSD.