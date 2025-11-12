Sorin Grindeanu: Adrian Năstase a condus cel mai performant guvern de după Revoluție

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a explicat, într-un interviu, de ce l-a salutat public pe fostul premier Adrian Năstase la recentul congres al partidului. Grindeanu a afirmat că Năstase rămâne o figură importantă pentru social-democrați și pentru istoria României.

„Adrian Năstase a reprezentat și reprezintă, pentru istoria PSD, dar și pentru istoria României, un prim-ministru care a condus cel mai performant guvern de după Revoluție. A reușit să ducă România în NATO și să închidă negocierile cu Uniunea Europeană”, a spus Grindeanu.

Întrebat despre condamnarea lui Năstase pentru fapte de corupție, liderul PSD a adăugat: „Domnia sa a plătit pentru acele lucruri, a făcut închisoare și a plătit. Este în perioada în care orice om se reabilitează”. În același interviu, Grindeanu a explicat că fostul lider PSD Liviu Dragnea nu a fost invitat la congres „dintr-o decizie personală”, în timp ce Viorica Dăncilă nu a participat pentru că nu era în țară.

În privința lui Victor Ponta, Grindeanu a spus că fostul premier nu a transmis că își dorește să revină în partid, dar că „dacă va dori, se va discuta”.