Şchedryk, melodia ascultată de milioane de oameni de Crăciun, prin care ucrainenii prezintă lumii întregi independenţa ţării. Compozitorul, omorât de serviciul secret sovietic în 1921

Carol of the Bells sau Şchedryk(Щедрий вечiр), melodia pe care milioane de oameni o ascultă în pragul sărbătorilor, are o poveste fascinantă în spate, care are legătură cu identitatea culturală a Ucrainei. Compusă de Mîcola Leontovîci şi inspirată din tradiţiile oraşului Pokrovsk melodia nu este, spun experţii, doar o melodie de Crăciun, ci „un mesaj cultural ucrainean, o carte poştală a spiritualităţii şi rezistenţei ucrainene în faţa ameninţării”.
Gabriel Pecheanu
25 dec. 2025, 16:28

Potrivit Politico, Leontovîci nu a compus colindul în Pokrovsk, dar oraşul a jucat un rol important în dezvoltarea atât a muzicii sale, cât şi a politicii patriotice ucrainene, care a dus la persecuţia sa de către ruşi şi, în cele din urmă, la uciderea sa de către agenţi sovietici în 1921, notează Monitorul Apărării.

Leontovîci a locuit în Pokrovsk în primul deceniu al secolului al XX-lea, predând la o şcoală de muzică şi conducând un cor al lucrătorilor feroviari. Acolo s-a inspirat din tradiţiile populare distinct ucrainene şi, mai târziu, avea să-şi bazeze Colindul Clopotelor pe un cântec sezonier numit Şchedryk. (Pokrovsk este supranumit oraşul natal al lui Şchedryk.)  Leontovîci este văzut pe scară largă ca un erou care a înfruntat Rusia cu muzica sa acum un secol, la fel cum ucrainenii de astăzi apelează la arme, obuze şi drone pentru a-şi păstra identitatea naţională de devastarea Moscovei, mai scrie sursa citată.

Imediat ce versiunea lui Şcedrik a lui Leontovîci a avut premiera la Kiev în 1916, aceasta a fost considerată un potenţial succes de către liderii Republicii Naţionale Ucrainene, încercarea de scurtă durată a ţării de a se elibera de Moscova după Primul Război Mondial. Noul guvern a decis să trimită un cor naţional în turneu prin Europa cu cântecele corale ale lui Leontovîci în 1919 pentru a promova recunoaşterea Republicii Naţionale Ucrainene.

Lumea nu a recunoscut noua naţiune, Ucraina,   dar Şchedryk i-a câştigat un loc în cultura globală. Înainte de turneul european, cântăreţii corului ucrainean au fost nevoiţi să se evacueze în vestul Ucrainei, deoarece bolşevicii au invadat Kievul. După succesul lor european, au mers în Canada şi Statele Unite, deja ca Corul Naţional Ucrainean, aducându-l pe Şchedryk în America de Nord în 1922. Acolo, Peter J. Wilhousky a scris versurile în engleză şi a transformat melodia în ceea ce astăzi este numit Carol of the Bells.

Promotor