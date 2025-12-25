Campania se va derula în fiecare sâmbătă, la ora 14.00, la Gara de Nord din Bucureşti. și are un caracter special: de ziua lui de naștere, Mihai a cerut ca darurile să fie transformate în sprijin pentru familii nevoiașe din mediul rural.

„Nu putem ajunge peste tot, dar putem face diferența acolo unde contează”, a declarat el.

Proiectul „Dăruiește din suflet – Masă caldă” nu este doar un gest de solidaritate, ci un exemplu viu de cum durerea poate fi transformată în compasiune. Inițiativa lui Mihai Căldăraru dovedește că umanitatea nu are nevoie de resurse mari, ci de inimă mare. Este o lecție despre curaj, empatie și responsabilitate socială — valori de care societatea noastră are nevoie mai mult ca oricând.

Faptul că un om care a cunoscut suferința în cele mai crude forme își dedică viața celor aflați în nevoie este nu doar emoționant, ci profund inspirațional. Proiectul merită sprijinul comunității și recunoașterea publică pentru impactul pe care îl are asupra celor mai vulnerabili dintre noi.

Fiecare gest contează și poate aduce un strop de lumină în viețile celor care au nevoie cel mai mult.