Dominic Fritz a criticat încălcarea protocolului după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că a discutat cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, despre votul senatorilor social-democrați la moțiunea simplă împotriva ministrei USR Diana Buzoianu, acuzând încălcarea protocolului de coaliție.
Radu Mocanu
18 dec. 2025, 13:57, Politic

Întrebat ce a discutat cu Sorin Grindeanu după ce moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului a trecut cu sprijinul PSD, Fritz a afirmat: „ I-am spus că a încălcat protocolul de coaliție și că trebuie să clarificăm dacă acest protocol încă este în vigoare sau dacă fiecare, după subiectivisme, poate să respecte sau să nu respecte anumite articole din acest protocol”. 

Fritz a subliniat că, din punctul de vedere al USR, acordul de coaliție rămâne valabil, declarând: „ Eu, pentru partidul meu și pentru semnătura pe care am pus-o pe acest protocol, pot să spun că îl respect și trebuie să îl respectăm în continuare, așa cred eu”. 

Luni, Senatul a votat moțiunea simplă inițiată de AUR și intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.

Moţiunea simplă a fost adoptată luni, de Senat, cu 74 de voturi ”pentru” şi 43 de voturi contra. 

