Prima pagină » Politic » Fritz: Fostul și actualul ministru de Justiție trebuie explice cum au contribuit la această stare

Fritz: Fostul și actualul ministru de Justiție trebuie explice cum au contribuit la această stare

Fostul și actualul ministru al Justiției trebuie să explice cum au contribuit la această stare, spune Dominic Fritz, liderul USR, întrebat despre moțiunile depuse de AUR împotrivit lui Predoiu și Marinescu.
Dominic Fritz a criticat încălcarea protocolului după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
Dominic Fritz a criticat încălcarea protocolului după votul PSD la moțiunea împotriva Dianei Buzoianu
Fritz, despre criza apei: Un ministru relativ nou a gestionat așa cum a putut această situație
Fritz, despre criza apei: Un ministru relativ nou a gestionat așa cum a putut această situație
Nicușor Dan, despre prescripția faptelor de corupție: Nu asta e problema
Nicușor Dan, despre prescripția faptelor de corupție: Nu asta e problema
Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina
Nicușor Dan înainte de Consiliul European: Noi susținem oricare dintre variantele de ajutor financiar pentru Ucraina
Nicușor Dan, despre Miruță la Apărare: „Am încredere în el”
Nicușor Dan, despre Miruță la Apărare: „Am încredere în el”
Cosmin Pirv
18 dec. 2025, 13:21, Politic

„Fiecare lider de partid, în cazul domnului Predoiu, domnul Bolojan, în cazul domnului Marinescu, domnul Grindeanu, trebuie să explice și să justifice dacă acești miniștri încă au o legitimitate și credibilitate și susținerea lor. Eu nu voi cădea în capcana AUR, care au depus niște moțiuni care, de fapt, ignoră problemele structurale, sistematice reale din sistemul de justiție și sunt doar un fel de paravan pentru a semăna haos politic”, a declarat joi Dominic Fritz.

El crede că cele două moțiuni nu vor avea succes.

„Domnul Predoiu, până la urmă, este unul dintre arhitecții legilor justiției din 2022 și este legitim că foarte mulți români, inclusiv USR, au multe-multe întrebări despre consecințele acestor legi. Cei care s-au uitat la reportajul Recorder, și sunt milioane de români, sunt de-a dreptul șocați la ce fel de cartelizare în justiție au dus aceste legi votate de PSD și PNL în 2022. De aceea și fostul și actualul Ministru de Justiție trebuie să ne explice și cum au contribuit la această stare, care este, de fapt, foarte periculoasă, dar și ce planuri au pentru a repara aceste legi”, a mai spus Frtitz.

El a precizat că USR a făcut 10 propuneri în acest sens și că este deschis pentru un dialog pentru a le implementa.

În ceea ce privește instrumentul prescripției, Fritz susține că „nu cred că trebuie să scăpăm de tot de prescripție”, „dar trebuie prelungită și trebuie stabilit mult mai clar care sunt termenele la care se prescrie ceva”.

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat miercuri depunerea a două moțiuni simple împotriva minisștrilor de Interne și de Justiție.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Care a fost cel mai căutat job în România în 2025. Salariul mediu net variază între 4.700 și peste 12.000 de lei
Gandul
A început războiul pentru averea Rodicăi Stănoiu! Moștenitorii surpriză, care i-au luat fața Puișorului
Cancan
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport
Cristian Radu, primarul din Mangalia, a fost trimis în judecată. DNA îl acuză că a primit haine de lux de peste 40.000 de euro, o reducere de 500.000 de euro, dar și două BMW-uri de 185.000 de euro
Libertatea
Nu pune niciodată bradul de Crăciun în aceste 7 locuri. Atrage ghinionul și strică energia sărbătorilor
CSID
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor