Fritz: Fostul și actualul ministru de Justiție trebuie explice cum au contribuit la această stare

„Fiecare lider de partid, în cazul domnului Predoiu, domnul Bolojan, în cazul domnului Marinescu, domnul Grindeanu, trebuie să explice și să justifice dacă acești miniștri încă au o legitimitate și credibilitate și susținerea lor. Eu nu voi cădea în capcana AUR, care au depus niște moțiuni care, de fapt, ignoră problemele structurale, sistematice reale din sistemul de justiție și sunt doar un fel de paravan pentru a semăna haos politic”, a declarat joi Dominic Fritz.

El crede că cele două moțiuni nu vor avea succes.

„Domnul Predoiu, până la urmă, este unul dintre arhitecții legilor justiției din 2022 și este legitim că foarte mulți români, inclusiv USR, au multe-multe întrebări despre consecințele acestor legi. Cei care s-au uitat la reportajul Recorder, și sunt milioane de români, sunt de-a dreptul șocați la ce fel de cartelizare în justiție au dus aceste legi votate de PSD și PNL în 2022. De aceea și fostul și actualul Ministru de Justiție trebuie să ne explice și cum au contribuit la această stare, care este, de fapt, foarte periculoasă, dar și ce planuri au pentru a repara aceste legi”, a mai spus Frtitz.

El a precizat că USR a făcut 10 propuneri în acest sens și că este deschis pentru un dialog pentru a le implementa.

În ceea ce privește instrumentul prescripției, Fritz susține că „nu cred că trebuie să scăpăm de tot de prescripție”, „dar trebuie prelungită și trebuie stabilit mult mai clar care sunt termenele la care se prescrie ceva”.