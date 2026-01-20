G4Media. Dominic Fritz, despre amenințările PSD că iese de la guvernare: Să ia odată o decizie

Dominic Fritz, liderul USR, a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru G4Media, despre starea coaliției, despre atacurile lansate de către PSD la adresa miniștrilor de la USR și a premierului Ilie Bolojan, dar și despre amenințările social-democraților privind o eventuală ieșire de la guvernare.

În contextul în care PSD este în consultare internă în prezent pe tema unei eventuale retrageri de la guvernare, Dominic Fritz a fost întrebat dacă, în opinia sa, crede că acest lucru se va concretiza în cele din urmă.

„Nu știu, dar să ia odată o decizie, pentru că că din momentul în care s-a uscat cerneala pe protocolul de coaliție, PSD se gândește dacă mai vrea să rămână la guvernare. Asta în timp ce își dorește să profite de toate privilegiile de care cică profită un partid la guvernare. Și această duplicitate nu cred că se poate menține la nesfârșit și tocmai de aceea – foarte bine, să facă consultări, să vină cu un rezultat clar și să-și asume acest rezultat și nu în ziua a doua să pună din nou la îndoială propria decizie”, a afirmat Fritz în interviul pentru G4Media.

Fritz: PSD e nemulțumit de Bolojan pentru că Bolojan nu e Ciucă

Liderul USR a mai afirmat că social-democrații nu sunt mulțumiți de premier pentru faptul că „Bolojan nu este Ciucă. Faptul că USR stă la masă, faptul că USR participă la anumite decizii, că USR conduce patru ministere importante – toate aceste lucruri sunt un deranj real, pentru că miniștrii USR, dar și premierul au rezultate reale, care deranjează anumite rețele de interese, de influență, de privilegii care s-au construit de-a lungul timpului și pe care PSD le apără”.

Întrebat dacă tema atacurilor reciproce a fost discutată în interiorul coaliției, Fritz a precizat că ridică această problemă în cadrul ședințelor.

„În fiecare ședință spun că trebuie să scădem temperatura discursului. Nu pentru că nu aș fi în stare să duc o dezbatere, ci pentru că cetățenii se așteaptă de la noi să venim cu soluții reale, nu cu un teatru politic care efectiv n-are nici o altă finalitate decât să fie un pic de carne pentru pentru structurile de partid. Această coaliție trebuie să livreze pentru români”, a mai spus liderul USR.