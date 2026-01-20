G4Media. Dominic Fritz: „Nu putem apăra securitatea Arcticii încălcând dreptul internațional”

În cadrul interviului, liderul USR a respins ferm ideea unei anexări, dar a nuanțat discuția atunci când vine vorba despre securitatea strategică în zona Arctică.

Dominic Fritz a anunțat că poziția sa este una clară în privința respectării dreptului internațional și a autodeterminării popoarelor. În același timp, el a arătat că există un spațiu legitim de dialog cu Statele Unite în ceea ce privește dimensiunea de securitate a regiunii.

„Bineînțeles că nu sunt de acord cu intenția de anexare și trebuie să o spunem clar și răspicat. Dar dacă vorbim strict de chestiunea securității în zona Arctică, cred că acolo putem găsi puncte comune cu americanii”, a declarat președintele USR.

Acesta a explicat că importanța strategică a Arcticii a fost mult timp subestimată de comunitatea internațională, iar interesul crescut al Statelor Unite este, din această perspectivă, de înțeles. Fritz consideră legitimă o prezență americană consolidată în zonă, cu condiția respectării regulilor internaționale.

„Americanii au toate drepturile să investească într-o prezență americană acolo. Statele NATO, Uniunea Europeană, pot avea orice fel de deschidere să ajute. În zona asta este important să recunoaștem că există o legitimitate a ceea ce își doresc americanii”, a spus el.

Totuși, liderul USR a trasat o linie clară între cooperarea în materie de securitate și încălcarea principiilor fundamentale ale ordinii internaționale. El a insistat că nu pot fi puse sub semnul întrebării nici dreptul Groenlandei de a-și decide propriul viitor, nici principiile care stau la baza NATO.

„Nu putem să discutăm despre principiile dreptului internațional și nici despre dreptul celor care locuiesc în Groenlanda să își determine singuri viitorul. Și cred că nici nu ar fi bine să discutăm despre principiul de bază al NATO, acela că nu ne atacăm reciproc, ci dimpotrivă, ne apărăm”, a afirmat Dominic Fritz.

Întrebat de ce ministrul de Externe, Oana Țoiu, și președintele Nicușor Dan nu s-au raliat scrisorii semnate de șapte lideri europeni în apărarea Groenlandei, Fritz a spus că nu cunoaște în detaliu parcursul acelui demers, dar a subliniat că poziția de principiu a fost exprimată public.

„Nu cunosc evoluția acestei scrisori. Oana Țoiu a spus foarte clar că principiile dreptului internațional trebuie să fie păstrate”, a precizat el.

În final, președintele USR a plasat această dezbatere într-un context geopolitic mult mai larg, avertizând asupra fragilității actuale a alianțelor occidentale și asupra vulnerabilităților României.

„Suntem într-o situație în care o alianță care există de 80 de ani pare că este în pericol să se destrame. Este o situație atât de nouă pentru toată lumea, încât nu cred că nimeni are răspunsurile gata făcute. Pentru România, este o situație în care suntem extrem de vulnerabili”, a spus Dominic Fritz.

În acest context, el a apreciat drept justificată o anumită prudență în declarațiile publice ale liderilor români.

„În fața acestei vulnerabilități, o oarecare reținere în statement-uri publice din partea președintelui și a ministrului este de înțeles și, cred eu, de bun augur”, a concluzionat liderul USR.