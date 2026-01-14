Dominic Fritz, mesaj de susținere pentru protestatarii iranieni: „Am toată admiraţia pentru iranienii care ies în stradă şi îşi riscă viaţa pentru dreptul de a trăi liber”

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis miercuri un mesaj de solidaritate pentru iranienii care ies în stradă și își riscă viața pentru libertate, spunând că „poporul iranian va învinge”.

„Timișoara știe ce înseamnă un stat care răspunde la proteste cu tancurile”, a declarat primarul Timișoarei, distribuind fotografia lui Erfan Soltani, tânărul pe care autoritățile din Iran intenționează să-l execute miercuri.

„Erfan Soltani va fi spânzurat azi. Are 26 de ani. Crima lui a fost că a strigat libertate. A fost arestat săptămâna trecută la protestele față de regimul din Iran. Procesul a durat doar câteva zile. Am toată admirația pentru iranienii care ies în stradă și își riscă viața pentru dreptul de a trăi liber”, a scris Dominic Fritz pe Facebook.

Fritz a mai scris că „regimul teocratic răspunde ca de fiecare dată: internet tăiat, gloanțe, arestări în masă, tortură, reprimare brutală, execuții pentru a teroriza populația”.

„Protestele continuă cu un curaj nebun. În prima linie sunt, din nou, femeile. Cele pe care regimul încearcă să le reducă la tăcere, dar care aleg să reziste: protestează, ard hijaburile, îl sfidează pe Ayatollah cu multă creativitate. Timișoara știe ce înseamnă un stat care răspunde la proteste cu tancurile. Știe ce înseamnă să fii călcat de un TAB pentru că ai ieșit în stradă să ceri libertate. Prima victimă a Revoluției din 1989 a fost o femeie, înarmată cu două franzele în mână. Timișoara și România, atunci, au învins”, a mai declarat Dominic Fritz.

Primarul Timișoarei a adăugat că „orice putere care crede că frica va opri oamenii se înșală”.

„Obligația noastră este să nu închidem ochii. Erfan Soltani, îi spunem numele. Poporul iranian va învinge”, a mai scris președintele USR în postarea sa.

Separat, președintele american, Donald Trump, a declarat că se pregătește pentru o ședință privind situația din Iran și că se așteaptă la cifre actualizate despre numărul morților, în contextul represiunii regimului împotriva protestelor, transmite CNN.

Într-un interviu acordat CBS News, Trump a avertizat Iranul să nu execute protestatari și a spus că Statele Unite vor lua „măsuri ferme” dacă autoritățile iraniene vor spânzura persoane reținute.