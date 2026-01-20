Prima pagină » Politic » Dominic Fritz despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Nu poate exista un cec în alb”

Dominic Fritz despre Consiliul pentru Pace al lui Trump: „Nu poate exista un cec în alb”

Invitația lansată de președintele american Donald Trump către mai mulți lideri internaționali, inclusiv către președintele României, Nicușor Dan, pentru a face parte din așa-numitul „Consiliu pentru Pace”, în care ar urma să fie implicat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, ridică semne de întrebare majore în plan diplomatic.
Andrei Rachieru
21 ian. 2026, 01:31, Politic

Întrebat dacă șeful statului român ar trebui să accepte o astfel de invitație, președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit despre o decizie extrem de complicată, care nu poate fi luată în absența unor clarificări esențiale.

Liderul USR a subliniat că, în acest moment, cadrul de funcționare al acestui Consiliu este neclar, iar semnalele venite dinspre Washington indică o structură puternic controlată de președintele american.

„Este o întrebare foarte dificilă, pentru că încă sunt atât de multe neclarități în jurul acestui Consiliu. Așa cum e acum, pare că președintele Trump spune: facem acest Consiliu, dar până la urmă decid eu care este linia acestui Consiliu”, a declarat Dominic Fritz, într-un interviu exclusiv pentru G4Media.

În acest context, președintele USR a explicat de ce mai mulți lideri europeni invitați în această formulă au evitat să ofere un răspuns ferm, preferând o abordare rezervată și condiționată de reguli clare.

„Acesta este și motivul pentru care mai mulți europeni care au fost invitați spun că este o idee despre care putem să discutăm, dar haideți să ne mai uităm la regulament, la statut și la toate aceste detalii”, a precizat Fritz.

Dominic Fritz a avertizat că România nu își poate permite să acorde un „cec în alb” unei inițiative insuficient definite, mai ales într-un context geopolitic extrem de sensibil, marcat de conflicte și tensiuni majore între marile puteri.

„Nu cred că poate să existe un cec în alb”, a spus liderul USR.

Cu toate acestea, el a admis că orice mecanism care ar putea contribui real la reducerea tensiunilor internaționale merită analizat cu atenție, cu condiția respectării principiilor și intereselor României și ale aliaților săi.

„Orice ajută în acest moment să deescaladăm lucrurile cred că trebuie cântărit foarte bine”, a concluzionat președintele USR.

