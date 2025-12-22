USR anunță cum se poziționează față de moțiunile depuse de AUR pe Justiție

Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că formațiunea va participa la dezbateri și va lua cuvântul, însă nu va susține prin vot aceste demersuri. Potrivit acestuia, deși tema Justiției este una fundamentală pentru USR, moțiunile depuse de AUR sunt „străvezii ca niște foi de ceapă” și nu oferă argumente consistente.

„Pentru noi, Justiția este subiectul care ne-a scos în stradă, care ne-a determinat să protestăm și să ne opunem tentativelor de amnistie și grațiere ce loveau în orice logică juridică. Tocmai de aceea tratăm acest subiect cu maximă responsabilitate”, a subliniat Ștefan Pălărie.

În aceste condiții, USR nu va vota nici pentru, nici împotriva moțiunilor AUR.

Decizia a fost luată aproape în unanimitate în cadrul grupurilor parlamentare ale partidului, a precizat Pălărie.

Parlamentul dezbate și votează luni două moțiuni simple depuse de AUR împotriva miniștrilor Justiției și Afacerilor Interne, Radu Marinescu și Cătălin Predoiu, documentele vizând disfuncționalități din justiție și probleme legate de siguranța publică.

Prima moțiune a fost depusă miercuri în plenul Camerei Deputaților și îl vizează pe ministrul Justiției, Radu Marinescu. Anunțul a fost făcut de deputatul AUR Dan Tanasă. Documentul este intitulat „Dreptate pentru România – justiția trebuie să devină cu adevărat serviciu public în slujba cetățenilor” și face referire la nemulțumirea generalizată a populației față de disfuncționalitățile din sistemul judiciar.

Cea de-a doua moțiune simplă a fost depusă miercuri în plenul Senatului de liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, și îl vizează pe ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu. Moțiunea poartă titlul „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală și eșecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu” și este susținută de 42 de semnături.