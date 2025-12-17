Prima pagină » Politic » AUR depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție

AUR depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție

Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat miercuri depunerea a două moțiuni simple împotriva minisștrilor de Interne și de Justiție.
AUR depune moțiuni simple împotriva miniștrilor de Interne și de Justiție
ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAXFOTO
Cosmin Pirv
17 dec. 2025, 10:34, Politic

Reprezentanții partidului au declarat că cele două moțiuni simple sunt depuse împotriva ministrului de Interne Cătălin Predoiu și împotriva ministrului de Justiție Radu Marinescu, „două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile statului”.

În ceea ce îl privește pe Cătălin Predoiu, AUR arată că la baza moțiunii au stat „multiplele abuzuri care au fost constatate în ultima perioadă, atât intervențiile în procesul electoral, dar și situația alarmantă a șefilor interimari de la conducerea inspectoratelor județene de poliție”. De asemenea, aceasta este motivată și de excluderea României din programul Visa Waiver, care ar fi fost determinată, potrivit reprezentanților UAR, de „gravele probleme în ceea ce privește traficul de persoane”.

În ceea ce îl privește pe ministrul Justiției, reprezentanții AUR vorbesc despre „o nemulțumire generalizată în rândul cetățenilor cu privire la disfuncționalitățile din acest domeniu”. Ei acuză faptul că mulți infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori acestea durează și zeci de ani, până la prescripție.

Citește și

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka
Gandul
Rodica Stănoiu a reclamat că i-au dispărut actele de proprietate și banii, înainte de deces! Ancheta scoate la iveală amănunte tulburătoare
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imaginile momentului într-un echipament alb care i-a evidențiat formele
Prosport
Donald Trump are „personalitatea unui alcoolic”, susține șefa de cabinet de la Casa Albă
Libertatea
Cele 5 electrocasnice care consumă 71% din întreaga factură la curent. Cum să plătești de două ori mai puțin, în fiecare lună
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor