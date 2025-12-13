Europarlamentar AUR, semnal de alarmă: Cea mai periculoasă este revenirea la MCV

„România se află la un moment de răscruce și riscă să pășească din nou pe o cărare greșită. Guvernul este infestat de politruci și impostori, care nu ezită să își falsifice propriul trecut profesional sau academic. Politicienii și administratorii „salvatori” aduc populația țării zi de zi mai aproape de dezastru ecologic și umanitar. Eșecurile și incompetența lor ucid, rănesc sau falimentează omul de rând. Fiscalitatea este din ce în ce mai aspră, inflația și recesiunea economică determină din ce în ce mai multă sărăcie. În timp ce se depășesc recorduri de supra-îndatorare statală, iar foametea și privarea de energie câștigă teren, banii publici se irosesc în achiziții publice contractate mereu cu aceiași privilegiați (care, din bogați, devin hiper-îmbogățiți) sau sunt azvârliți irațional în gaura neagră a regimului corupt de la Kiev”, spune europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Potrivit acestuia, poporul își pierde încrederea în democrație și în justiție, „ceea ce este mai periculos decât sărăcirea și segregarea socială”.

Deciziile greșite sau ultragiante ale justiției au fost de natură a face cu totul impopular acest serviciu statal fundamental pentru democrație și statul de drept. Sunt imposibil de trecut cu vederea anularea alegerilor din noiembrie 2024, redarea privilegiilor de fost șef de stat pentru Băsescu, dovedit de justiție drept colaborator al securității comuniste, tergiversarea unor evidente cazuri de corupție (dosarul vaccinurilor, dosarul Coldea, dosarul Apa Nova) sau aberațiile de dosare penale pentru așa-zise fapte periculoase pentru ordinea de drept (cazul stegarului dac, cazul generalului rezervist de 103 ani). Nivelul redus de încredere în justiție este extrem de periculos. Fără încrederea în justiție, omul de rând rămâne fără speranța obținerii drepturilor și libertăților lui legitime. Peste toate acestea se suprapune, parazitar, un discurs public care, în mod unilateral și parțial, atrage atenția asupra unor cazuri de corupție și disfuncționalități ale justiției, omițând toate celelalte probleme (reale) ale justiției. Discursul parazitar confiscă agenda publică, oprind de la dezbatere (cel puțin parțial) problemele reale, concrete, ale cetățeanului, inclusiv cele cu justiția”, adaugă Piperea.

El atrage atenția asupra participării USR la proteste.

„Discursul parazitar este, categoric, motivat politic și ideologic. Participarea USR la protestele declanșate la comandă este clară, pe față, iar acuzele care se aduc au ca țintă aceleași tabere (cândva, adverse, azi, partenere docile de guvernare) din PSD. Chiar și vocabularul sloganelor de la protestele din stradă îl repetă pe cel utilizat în urmă cu 7-8 ani – PSD este din nou „ciuma roșie”. Sunt readuse în prim-planul „dezbaterii” figuri vechi, de tristă amintire, exponenți ai unui regim reacționar, care a utilizat sistemul judiciar ca armă politică și de șantaj, mai ales prin protocoalele de colaborare dintre DNA și SRI, protocoale desființate de CCR, ca anti-constituționale. Cel mai grav este că se cere revenirea la „perioada de glorie” a Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) , derulat de Comisia Europeană timp de 13 ani în România (cu 10 ani mai mult decât prevedea Tratatul de Aderare). Acest MCV a fost o formă ilegală de control al justiției, exercitat de centrul birocratic de la Bruxelles, iar nu o formă de independență. Din menținerea ilegală a acestui mecanism au rezultat „gloria” și îmbogățirea fără just temei a ONG – urilor care se preocupau, de fațadă, cu anti-corupția, dar care au reușit, treptat, să preia controlul informal asupra justiției. Rapoartele anuale MCV, oficial redactate de Comisia Europeană, erau efectuate în țară, de aceste ONG – uri anticorupție, mereu orientate partizan, mereu ținând asupra României blamul de țară coruptă, mereu interesate de menținerea statutului de rudă săracă a UE, pentru a putea menține deschise robinetele de bani pentru finanțarea activităților și a „experților” lor”, a mai spus Piperea

Cei implicați în controlul justiției în perioada 2014 – 2022, „control exercitat cu ajutorul MCV”, „nu s-au mulțumit niciodată cu situația în care au fost puși, aceea de alungați din actul de justiție”, potrivit europarlamentarului.

„Judecătorii, pe baza legilor justiției adoptate în 2022, și-au recăpătat un dram de independență și au rejectat ferm colaborarea cu serviciile secrete. Emoția publică declanșată în mod regizat prin documentarul celor de la Recorder este șansa pe care „societatea civilă” și serviciile secrete, care au preluat controlul asupra justiției în anii 2014-2018, să revină la butoane și la noi surse de finanțare. Nu putem permite așa ceva. Ar fi o ingerință în actul de justiție care ar destabiliza democrația. Trebuie spus apăsat și ferm: independența justiției trebuie apărată nu numai în raport de politicienii din anumite partide, ci și de partidele – salvator, precum și de ONG – uri militante, și, mai ales, de birocrația UE. Ingerința, mai ales în acest caz, trebuie respinsă, indiferent că este externă sau internă. Nu putem permite ca justiția să fie din nou capturată, pentru a fi re-utilizată ca armă politică și instrument de șantaj. Președintele Dan Daniel – Nicușor, cel care, în campania electorală din aprilie-mai 2025, a declarat că intenționează influențarea justiției, trebuie să dea dovadă de echilibru și viziune și să pună în discuția CSAȚ acest pericol. Altfel, riscăm înlocuirea judecăților făcute de judecători independenți cu judecățile determinate de ONG – uri, serviciile secrete, protestatarii din stradă, tele-justiția, părerologia din social media. O justiție dependentă de „experți” anti-corupție sau fact checkers este o injustiție, este un regres democratic major”, a declarat Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR.