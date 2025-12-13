Prima pagină » Politic » A patra zi de proteste în Piața Victoriei: „Justiție, nu corupție”

A patra zi de proteste în Piața Victoriei: „Justiție, nu corupție”

Este a patra zi de proteste în Piața Victoriei și în alte orașe mari din țară, după dezvăluirile din justiție. Manifestanții strigă „Justiție, nu corupție” și cer demisia președintei Instanței Supreme, Lia Savonea.
Laura Buciu
13 dec. 2025, 19:34, Politic

Manifestanții s-au organizat pentru a ieși pentru a patra zi la rând în Piața Victoriei din Capitală, după dezvălurile din Justiție.

„Voi schimbați complete ca pe șosete”, au strigat manifestanții din Piața Victoriei. Oamenii au venit cu pancarte pe care au scrie „Justiție, nu corupție” sau „Savonea, demisia”.

Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei.

Acțiuni similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.

Manifestanții au scandat încă de vineri seara „Mâine, la 7”, pentru a atrage atenția asupra întâlnirii de sâmbătă, de la ora 19, pentru proteste.

 

