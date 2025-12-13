A patra zi de proteste în Piața Victoriei: „Justiție, nu corupție”

Manifestanții s-au organizat pentru a ieși pentru a patra zi la rând în Piața Victoriei din Capitală, după dezvălurile din Justiție.

„Voi schimbați complete ca pe șosete”, au strigat manifestanții din Piața Victoriei. Oamenii au venit cu pancarte pe care au scrie „Justiție, nu corupție” sau „Savonea, demisia”.

Sute de protestatari sunt la ora transmiterii știrii în Piața Victoriei.

Acțiuni similare sunt organizate la Craiova, Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu.

Manifestanții au scandat încă de vineri seara „Mâine, la 7”, pentru a atrage atenția asupra întâlnirii de sâmbătă, de la ora 19, pentru proteste.