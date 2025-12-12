Vicepreședintele CNA reacționează după ce președinta Curții de Apel București a criticat difuzarea documentarului Recorder la TVR: „O tentativă de intimidare a presei”

Într-o postare pe Facebook, Jucan face referire la afirmația rostită de judecătoarea Liana Arsenie în cadrul conferinței de presă susținute la Curtea de Apel București.

„Atacul politicului instituționalizat rezultă chiar din prezentarea la televiziunea publică națională a unui film foarte artistic, cu pretenții de documentar, fiind evidentă instigarea publică împotriva ordinii constituționale”, a spus ieri președinta CAB.

„O deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor”

Vicepreședintele CNA susține că o astfel de declarație este „eronată” și „iresponsabilă”.

„Când unul dintre cei mai importanți actori ai sistemului judiciar din România sugerează public faptul că o investigație jurnalistică – difuzată și de postul public de televiziune, în baza misiunii sale legale – ar reprezenta «instigare împotriva ordinii constituționale», nu mai asistăm la o simplă opinie personală, ci la o deformare periculoasă a sensului juridic al termenilor și la o tentativă de intimidare a presei”, a scris Valentin Jucan.

Jucan menționează că afirmația conține „trei teze grave”: că prezentarea documentarului la TVR ar constitui “atacul politicului instituționalizat”; că documentarul ar fi doar un “un film foarte artistic, cu pretenții de documentar”; că difuzarea acestuia ar reprezenta “instigare publică împotriva ordinii constituționale”.

Acesta precizează că jurnalismul de investigație nu funcționează după aceleași standarde ca activitatea procurorilor sau a instanțelor.

„Un jurnalist de investigație NU este un procuror. Mai exact, standardul pentru presă nu este să probeze «dincolo de orice îndoială rezonabilă», precum un procuror, ci să acționeze cu bună credință, rigoare, verificare și interes public clar. A cere presei să producă doar ceea ce ar trece de testul unui rechizitoriu înseamnă, de fapt, a limita rolul presei și a o obliga să dubleze concluziile autorităților statului, nu la a investiga / chestiona însăși instituțiile statului”, a subliniat vicepreședintele CNA.

„Difuzarea investiga ției Recorder pe postul public de televiziune nu este un exces”

Valentin-Alexandru Jucan arată că Societatea Română de Televiziune este „un serviciu public autonom de interes național, independent editorial”, care are obligația de a asigura pluralismul informației, libera exprimare și informarea corectă a opiniei publice.

Jucan a subliniat că „difuzarea investigației Recorder pe postul public de televiziune nu este un exces”.

„A afirma că simpla difuzare de către TVR a unei anchete critice reprezintă un «atac al politicului instituționalizat» dovedește o lipsă de logică: serviciul public de televiziune, la fel ca oricare entitate media, este chemat să servească interesul public, nu să protejeze imaginea instituțiilor publice de critică”.

Vicepreședintele CNA a invocat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, arătând că presa are rolul de „câine de pază” al democrației

„A reduce un astfel de demers jurnalistic la un «film foarte artistic, cu pretenții de documentar» este, desigur, un drept la opinie, dar este – în egală măsură – o minimizare retorică a rolului de control democratic pe care îl are un jurnalist de investigație. Totul se agravează în momentul în care în aceeași afirmație este introdusă acuzația de «instigare publică împotriva ordinii constituționale». Efectul nu mai este doar unul polemic ci de delegitimare potențial penală a activității jurnalistice”, a afirmat vicepreședintele CNA.

„Este pur și simplu o încercare de intimidare, nicidecum o opinie”

De asemenea, Jucan a respins calificarea investigației jurnalistice drept „instigare împotriva ordinii constituționale”.

„Un documentar de investigație, fie el critic și incomod, care expune mecanisme de «captură a justiției», dar care nu îndeamnă la violență, la răsturnarea prin forță a instituțiilor sau la comiterea de infracțiuni, pur și simplu nu poate îndeplini elementele constitutive ale instigării din art. 368 și nici pe cele din sfera art. 397. Este pur și simplu o încercare de intimidare, nicidecum o opinie”, a adăugat Jucan.