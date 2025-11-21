PNL trebuie să returneze 14 milioane de lei Autorității Electorale după decizia Curții de Apel București

PNL a pierdut procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă la Curtea de Apel București și trebuie să restituie subvenții în valoare de 14 milioane de lei.

Magistrații Curții de Apel București au analizat cazul, care avea ca obiect returnarea acestei sume din subvenția primită de partid de la stat. PNL poate depune recurs în termen de 15 zile, iar hotărârea nu este definitivă.

Miercuri, Curtea de Apel București a respins cererea Partidului Național Liberal, motivând că aceasta nu are temei legal.

„Respinge cererea, ca neîntemeiată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a VIII-a Contencios administrativ şi fiscal. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 19.11.2025”, a transmis Curtea de Apel București.

Pe 12 august 2025, PNL a dat în judecată Autoritatea Electorală Permanentă și a cerut anularea Deciziei 128/2025 a AEP, care solicita partidului PNL achitarea a 14 milioane de lei, ce reprezentau datorii de campanie din subvenția de stat.

Partidul a motivat că nu are resurse financiare suficiente, spunând că datoriile totale depășesc 150 de milioane de lei.

După anularea alegerilor din 2024, PNL a primit înapoi toți banii, inclusiv cei din subvenție. AEP a constatat însă că păstrarea acestor fonduri era ilegală și a decis ca liberalii să returneze suma.