AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a anunțat numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral pentru alegerile locale parțiale este de peste 2.2 milioane de cetățeni, dintre care este de 2.193.680 sunt pe listele permanente, iar 24.988 pe listele complementare.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Radu Mocanu
06 dec. 2025, 20:16, Politic

Într-un comunicat de presă emis sâmbătă seara, Autoritatea Electorală Permanentă a publicat numărul de alegători care pot participa la scrutinul parțial din 7 decembrie. 

Potrivit datelor oficiale, 2.193.680 de cetățeni sunt înscriși în listele electorale permanente, iar alte 24.988 de persoane, cetățeni ai Uniunii Europene se află pe listele electorale complementare. 

În plus,  21.393 de cetățeni au dreptul de vot interzis. 

Pe lângă alegeri pentru Primarul General al Capitalei, se vor mai organiza alegeri parțiale pentru șefia Consiliului Județean Buzău, orașul Găești din Dâmbovița, dar și în alte 11 comune: Remetea (Bihor), Mihai Eminescu (Botoşani), Marga (Caraş-Severin), Dobromir şi Lumina (Constanţa), Găeşti (Dâmboviţa), Sopot (Dolj), Valea Ciorii (Ialomiţa), Vânători (Iaşi), Poienile de sub Munte şi Şieu (Maramureş), respectiv Cârţa (Sibiu).

În București sunt înregistrați 1.779.080 de alegători, repartizați pe cele șase sectoare astfel: 210.685 în Sectorul 1, 292.894 în Sectorul 2, 440.813 în Sectorul 3, 269.362 în Sectorul 4, 239.783 în Sectorul 5 și 325.543 în Sectorul 6

 

