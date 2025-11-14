Aproape jumătate dintre alegătorii occidentali, nemulțumiți de modul în care funcționează democrația. Care este motivul

Un sondaj Ipsos, realizat în perioada 12-29 septembrie 2025 pe un eșantion de aproape 10.000 de alegători din nouă țări – Marea Britanie, Franța, SUA, Spania, Italia, Suedia, Croația, Olanda și Polonia – a constatat că 45% dintre aceștia sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

Datele arată că aceștia sunt îngrijorați de amenințările la adresa democrației, temându-se că partidele extremiste, știrile false și corupția vor submina alegerile, scrie POLITICO.

„Există o îngrijorare generalizată cu privire la modul în care funcționează democrația, oamenii simțindu-se nereprezentați în special de guvernele lor naționale. Există îngrijorări speciale cu privire la impactul știrilor false, dezinformării, lipsei de responsabilitate a politicienilor și extremismului. În majoritatea țărilor există dorința unei schimbări radicale”, a declarat Gideon Skinner, director senior pentru politica britanică la Ipsos, pentru sursa citată.

Excepția sondajului este reprezentată de Suedia, acolo unde oamenii consideră că politica democratică funcționează bine. În rest, o majoritate clară este îngrijorată de riscurile la care sunt expuse sistemele lor de autoguvernare în următorii cinci ani, potrivit sondajului comunicat în exclusivitate către POLITICO.

Care sunt alegătorii care sunt mai predispuși să spună că democrația eșuează

Alegătorii care s-au identificat ca aparținând extremelor politice – atât de extremă stânga, cât și de extremă dreapta – au fost cei mai predispuși să spună că democrația eșuează.

În Franța și Olanda, nivelurile de satisfacție au scăzut în ultimul an din cauza turbulențelor politice. Guvernul francez s-a prăbușit în repetate rânduri pe fondul unei crize continue privind bugetul național, iar coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând noi alegeri.

Totodată, datele sondajului mai arată că în niciuna dintre cele nouă țări chestionate, majoritatea alegătorilor nu considerau că guvernul național le reprezintă bine opiniile. În SUA, de exemplu, 61% dintre alegători consideră că starea democrației s-a înrăutățit din 2020. Pe de altă parte, alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) sunt cei mai îngrijorați cu privire la ceea ce vor însemna următorii cinci ani pentru sistemele lor democratice.

Sondajul vine în contextul în care cresc îngrijorările în privința faptului că democrația din Occident este amenințată. Inegalitatea bogăției la nivel mondial stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dezbaterea și pregătește terenul pentru autoritarism, potrivit unui raport recent al G20.