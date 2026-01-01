Probleme pe domeniul schiabil Sinaia din cauza gerului extrem. Minus 25 de grade în Bucegi

În noaptea de Revelion, termometrele au coborât până la minus 25 de grade Celsius în zona Valea Soarelui, acolo unde sunt amplasate principalele pârtii ale stațiunii montane.

Administratorii domeniului schiabil Sinaia au anunțat că, din cauza gerului puternic, utilajele de bătut zăpada nu au putut porni joi dimineață, în prima zi a anului 2026. Acestea au devenit funcționale abia după ce au fost conectate la generatoare externe, întrucât instalațiile au fost afectate de îngheț.

„Toate țevile și vanele sunt înghețate. Rezervoarele de apă la fel, la fel și circuitele de pe stâlpi”, au transmis reprezentanții domeniului schiabil, explicând amploarea problemelor tehnice apărute pe munte.

Întârzieri la gondolă și defecțiuni tehnice

Tot din cauza temperaturilor extrem de scăzute, Gondola Sinaia a pornit cu o întârziere de aproximativ o oră în dimineața zilei de 1 ianuarie. Administratorii spun că instalațiile moderne sunt dotate cu zeci de senzori și module electronice care pot fi afectate de îngheț.

„Nu este o scuză, ci o realitate. Sunt instalații complexe, cu senzori care îngheață, circuite care cedează și module care se pot arde. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat”, au precizat aceștia.

Probleme cu grupurile sanitare

Pe lângă dificultățile tehnice, domeniul schiabil Sinaia s-a confruntat și cu probleme în funcționarea grupurilor sanitare de pe munte. Țevile de apă înghețate în sol au dus la întreruperi ale alimentării, în ciuda faptului că peste noapte au fost folosite aeroterme pentru prevenirea înghețului.

Administratorii au precizat că situația a fost monitorizată constant, iar echipele tehnice au intervenit pe parcursul zilei pentru remedierea defecțiunilor.

Măsuri pentru turiști

Pentru a compensa disconfortul creat turiștilor, administratorii domeniului schiabil Sinaia au decis prelungirea programului instalațiilor de transport pe cablu cu 30 de minute. Aceștia au transmis și un mesaj de scuze, urând tuturor un an mai bun „decât dimineața aceasta extrem de rece”.