Adrian Țuțuianu și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de președinte AEP

„La propunerea Partidului Social Democrat și după un timp de reflecție personală, mi-am depus dosarul de candidatură pentru funcția de Președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP). Potrivit legii, Președintele AEP nu poate fi membru al unui partid politic, motiv pentru care mi-am depus, joi, demisia din PSD”, se arată în mesajul publicat de Țuțuianu.

Adrian Țuțuianu a fost ministru al Apărării în Guvernul Grindeanu în 2017. Acesta a ocupat postul de senator din 2008 – 2012, dar și din 2016 – 2020. El a ocupat și funcția de președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, iar din 2022 ocupă funcția de Secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat.

„M-am străduit să mă ridic la înălțimea așteptărilor și cred că, în bună parte, mi-am onorat demnitățile publice cu profesionalism și bună credință. Mulțumesc și colegilor din Organizația PSD Sector 3 București pentru sprijinul politic din ultimii 3 ani, perioadă în care am ocupat funcții de responsabilitate guvernamentală. De asemenea, conducerii și grupurilor parlamentare ale Partidului Social Democrat pentru susținerea candidaturii la funcția de Președinte al AEP”, a conchis Țuțuianu.