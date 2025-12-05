Vot accesibil pentru nevăzători, testat la alegerile din București

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) va implementa la alegerile locale parțiale din 7 decembrie 2025 un proiect-pilot destinat înlesnirii exercitării dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități de vedere.

Programul se desfășoară în șase centre de votare din Capitală, câte unul în fiecare sector. Acestea includ 24 de secții de votare.

Vot fără dependență de însoțitor

„Obiectivul principal al demersului vizează asigurarea facilităților necesare alegătorilor cu dizabilități de vedere pentru a vota în condiții de autonomie și cu respectarea secretului votului”, se arată în comunicatul AEP. Instituția subliniază că, pentru vot, alegătorii nu trebuie să depindă „în mod obligatoriu de un însoțitor”.

Cei care doresc pot totuși apela la un ajutor, însă „însoțitorul ales nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secției de votare sau al candidaților”.

Șabloane și ghiduri speciale

Pentru exercitarea votului în mod independent, vor fi puse la dispoziție șabloane speciale și materiale auxiliare. Acestea conțin informații despre procedura de votare, competitorii electorali și poziționarea acestora pe buletinele de vot. Materialele sunt disponibile în alfabet Braille, format text compatibil cu dispozitivele folosite de nevăzători. Ele vor fi puse la dispoziție și format audio.

Toate materialele sunt realizate în colaborare cu Asociația Nevăzătorilor din România. Astfel, conținutul lor este adaptat real nevoilor specifice ale alegătorilor cu dizabilități de vedere.

Cabine de vot adaptate

În fiecare centru de votare implicat în proiect, o secție va avea o cabină de vot accesibilizată. Lățimea cabinei va fi de un metru și va include o poliță ajustabilă pe înălțime.

O simulare a procedurii a avut loc joi, la sediul Asociației Nevăzătorilor. În preziua votării, între orele 18.00 și 20.00, reprezentanții AEP vor preda materialele și vor instrui membrii secțiilor de votare cu privire la utilizarea acestora.

În ziua votului, în fiecare centru va funcționa un punct de informare dedicat persoanelor cu dizabilități de vedere, amplasat în zona de acces.

Lista secțiilor de votare în care se implementează proiectul-pilot este disponibilă pe site-ul Autorității Electorale Permanente. În București, vor fi accesibilizate următoarele locații:

Sectorul 1 – Școala Gimnazială nr. 162, Str. Copșa Mică nr. 1A, secțiile 144 și 145

Sectorul 2 – Școala Gimnazială nr. 46, Str. Slt. Gheorghe Stănescu nr. 2-18, secțiile 325-328

Sectorul 3 – Școala Gimnazială nr. 84, Calea Vitan nr. 135, secțiile 442-447

Sectorul 4 – Colegiul Național „Mihai Eminescu”, Str. George Georgescu nr. 2, secțiile 663-667

Sectorul 5 – Grădinița nr. 178, Str. Iancu Jianu nr. 26, secțiile 961-963

Sectorul 6 – Colegiul Național „Grigore Moisil”, Bd. Timișoara nr. 33, secțiile 1083-1086.