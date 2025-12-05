Prima pagină » Life-Inedit » Un pandantiv Fabergé a fost recuperat de poliția din Noua Zeelandă după ce fusese înghițit de un hoț

Un pandantiv Fabergé a fost recuperat de poliția din Noua Zeelandă după ce fusese înghițit de un hoț

Un individ în vârstă de 32 de ani a fost reținut pe 28 noiembrie 2025 într-un magazin de bijuterii Partridge Jewellers, situat în centrul orașului, sub acuzația că a încercat să fure un pandantiv Fabergé de colecție, inspirat de filmul „Octopussy” (1983). Autoritățile au suspectat că bărbatul a înghițit piesa valoroasă la scurt timp după ce a sustras-o din vitrină, arată Euronews.
Un pandantiv Fabergé a fost recuperat de poliția din Noua Zeelandă după ce fusese înghițit de un hoț
Victor Dan Stephanovici
05 dec. 2025, 10:43, Social

Cu o valoare estimată la 33.585 de dolari neozeelandezi (aproximativ 19.000 USD), bijuteria face parte dintr-o serie limitată, fiind confecționată din aur și încrustată cu diamante și safire. Pandativul Fabergé se remarcă prin detalii de lux și un design sofisticat, caracteristici care îi confirmă statutul de obiect de colecție.

Pandativul furat Fabergé: O metodă de recuperare neconvențională

După reținere, suspectul a fost supus unei evaluări medicale, iar autoritățile au optat pentru o supraveghere continuă. Scopul a fost recuperarea obiectului pe cale naturală, pentru a evita o procedură medicală invazivă, mai scrie Euronews.

După o așteptare de șase zile, joi seara, pandantivul a fost în cele din urmă recuperat. Obiectul a fost eliminat pe cale naturală din sistemul digestiv al bărbatului, fără a fi necesară o intervenție chirurgicală. În mod surprinzător, bijuteria a fost recuperată intactă, având încă atașate lanțul de aur și eticheta cu prețul.

Inspectorul care se ocupă de caz a afirmat că, având în vedere circumstanțele atipice, monitorizarea suspectului va continua conform procedurilor.

Individul este acuzat de furt, iar la înfățișarea din 29 noiembrie, acesta nu a depus o declarație de vinovăție sau nevinovăție. El urmează să se prezinte din nou în fața judecătorilor pe 8 decembrie 2025.

Recomandarea video

Marea Britanie și Norvegia formează o alianță navală pentru a proteja cablurile submarine și a vâna submarinele rusești
G4media
Localitatea din România care a ajuns să găzduiască cel mai mare adăpost din lume pentru animalele fără stăpân
Gandul
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Cancan
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport
Vladimir Putin minte cu nerușinare într-un interviu în presa străină și spune că Rusia a vrut să oprească războiul, când a invadat Ucraina: „Occidentul l-a declanșat împotriva noastră”
Libertatea
Când nu ai voie să speli în Postul Crăciunului. Zile în care tradiția spune că nu se spală
CSID
2025: Când ai voie să depășești chiar dacă linia este continuă
Promotor