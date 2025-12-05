Un pandantiv Fabergé a fost recuperat de poliția din Noua Zeelandă după ce fusese înghițit de un hoț

Cu o valoare estimată la 33.585 de dolari neozeelandezi (aproximativ 19.000 USD), bijuteria face parte dintr-o serie limitată, fiind confecționată din aur și încrustată cu diamante și safire. Pandativul Fabergé se remarcă prin detalii de lux și un design sofisticat, caracteristici care îi confirmă statutul de obiect de colecție.

Pandativul furat Fabergé: O metodă de recuperare neconvențională

După reținere, suspectul a fost supus unei evaluări medicale, iar autoritățile au optat pentru o supraveghere continuă. Scopul a fost recuperarea obiectului pe cale naturală, pentru a evita o procedură medicală invazivă, mai scrie Euronews.

După o așteptare de șase zile, joi seara, pandantivul a fost în cele din urmă recuperat. Obiectul a fost eliminat pe cale naturală din sistemul digestiv al bărbatului, fără a fi necesară o intervenție chirurgicală. În mod surprinzător, bijuteria a fost recuperată intactă, având încă atașate lanțul de aur și eticheta cu prețul.

Inspectorul care se ocupă de caz a afirmat că, având în vedere circumstanțele atipice, monitorizarea suspectului va continua conform procedurilor.

Individul este acuzat de furt, iar la înfățișarea din 29 noiembrie, acesta nu a depus o declarație de vinovăție sau nevinovăție. El urmează să se prezinte din nou în fața judecătorilor pe 8 decembrie 2025.