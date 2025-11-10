Prima pagină » Evenimente » Incident în Franța. Un bărbat a fost împușcat după ce i-a atacat pe polițiști cu un cuțit

Incident în Franța. Un bărbat a fost împușcat după ce i-a atacat pe polițiști cu un cuțit

Un bărbat a fost împușcat după ce i-a atacat pe polițiști cu un cuțit. Incidentul s-a produs luni, într-un oraș din Franța. Agresorul a murit.
Imagine cu caracter ilustrativ.. Sursa foto: Pixabay
Petru Mazilu
10 nov. 2025, 15:39, Evenimente

Incidentul a avut loc luni, în jurul prânzului, la Lorient. Polițiștii au tras asupra unui bărbat care îi amenința cu un cuțit, potrivit Le Figaro.

Conform primelor informații de la fața locului, bărbatul a primit mai multe avertismente de la polițiști. El nu s-a conformat și polițiștii au deschis focul. Agresorul a murit, informația fiind confirmată de o sursă apropiată anchetei.

Zona a fost încercuită. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Autoritățile nu au oferit încă detalii despre agresor și despre motivele atacului.