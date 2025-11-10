Incident în Franța. Un bărbat a fost împușcat după ce i-a atacat pe polițiști cu un cuțit

Incidentul a avut loc luni, în jurul prânzului, la Lorient. Polițiștii au tras asupra unui bărbat care îi amenința cu un cuțit, potrivit Le Figaro.

Conform primelor informații de la fața locului, bărbatul a primit mai multe avertismente de la polițiști. El nu s-a conformat și polițiștii au deschis focul. Agresorul a murit, informația fiind confirmată de o sursă apropiată anchetei.

Zona a fost încercuită. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili ce s-a întâmplat. Autoritățile nu au oferit încă detalii despre agresor și despre motivele atacului.