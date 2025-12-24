Conflict pe o stradă din Lugoj: un neamț a amenințat cu cuțitul

Potrivit Poliției Timiș, conflictul a avut loc marți spre miercuri noaptea, în jurul orei 23:15, pe strada Bucegi din Lugoj.

Din primele verificări, se pare că, pe fondul unor divergențe spontane, un tânăr de 26 de ani, cetățean german, a amenințat o altă persoană cu un cuțit.

Echipajele de poliție au intervenit pentru aplanarea conflictului, imobilizarea persoanei în cauză și conducerea acesteia la sediul unității de poliție.

În cauză a fost întocmit dosar penal, cercetările fiind efectuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare.

„Având în vedere comportamentul manifestat de către tânăr, a fost dispusă internarea acestuia într-o unitate medicală de specialitate, conform procedurilor legale”, transmite Poliția Timiș.

Cercetările continuă, sub coordonarea unității de parchet competente, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.