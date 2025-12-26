Prima pagină » Social » Un grup format din asiatici, descoperit pe câmp în județul Constanța. Străinii au trecut fraudulos granița

Un grup format din asiatici, descoperit pe câmp în județul Constanța. Străinii au trecut fraudulos granița

Un grup format din asiatici a fost descoperit pe un câmp din județul Constanța. Străinii care au trecut fraudulos granița au fost prinși chiar în ziua de Crăciun.
sursa foto: Poliția de Frontieră
Petru Mazilu
26 dec. 2025, 12:23, Social

14 cetățeni străini au fost depistaţi de către poliţiştii de frontieră constănțeni.

Conform anunțului, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Negru Vodă i-au găsit pe străinii care nu dețineau documente de călătorie valabile. Grupul a fost descoperit în prima zi de Crăciun.

„În data de 25.12.2025, polițiștii de frontieră aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu între localitățile Negru Vodă și Cerchezu, au depistat un grup de paisprezece persoane care nu dețineau documente de călătorie valabile și nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România”, a transmis Poliția de Frontieră.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că persoanele în cauză sunt cetăţeni din Irak, Siria, Iran, Vietnam și Afganistan.

Polițiștii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

