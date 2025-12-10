Prima pagină » Social » Sistemul de Intrare / Ieșire (EES), funcțional în vămile din România. Ce se va schimba?

Poliția de Frontieră a anunțat, miercuri, că sistemul de control cu preluarea datelor biometrice este funcțional în punctele de trecere a frontierei în care a fost deja implementat.
Sistemul de Intrare / Ieșire (EES), funcțional în vămile din România. Ce se va schimba?
Sursă foto: Poliția de Frontieră
Daiana Rob
10 dec. 2025, 13:50, Social

Astfel cetățenii din afara Uniunii Europene care tranzitează România vor fi nevoiți să furnizeze, la trecerea graniței date biometrice, precum imaginea facială, dar și patru amprente digitale solicitate în cadrul sistemului de control EES.

Sistemul de control se aplică cetățenilor non-UE, care fac șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene. Pentru fiecare cetățean NON-UE, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire, colectează date alfanumerice și biometrice și calculează automat durata șederii legale.

La prima intrare, cetățenilor le vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare, verificarea datelor va fi automată, fiind reduși astfel timpii de așteptare la frontieră. Datele vor fi păstrate timp de 3 ani sau 5 ani, în cazul refuzului intrării, ori depășirea duratei legale de ședere, potrivit Poliției de Frontieră.

În acest moment, sistemul EES funcționează în puntele de trece a frontierei: Sighet (județul Maramureș), Vicovu de Sus (județul Suceava), Stânca și Racovăț (județul Botoșani), Midia (județul Constanța), Naidaș (județul Caraș-Severin), Jimbolia, Lunga, Moravița (județul Timiș), Halmeu (județul Satu Mare),  dar și pe aeroportul din Suceava, dar și Sibiu.

Detalii suplimentare pentru călători sunt disponibile pe platforma oficială a Uniunii Europene – https://travel-europe.europa.eu/ees

