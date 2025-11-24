Sistemul de Intrare/Ieșire este extins la nivelul altor patru puncte de trecere a frontierei. Cele două aeroporturi care intră pe listă

Poliția de Frontieră anunță, luni, că Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) se extinde la nivelul altor patru puncte de trecere a frontierei. Este vorba despre punctele de trecere a frontierei Galați și Oancea (județul Galați), Aeroportul din Iași și Aeroportul din Cluj-Napoca.

„În această etapă, sistemul va funcționa prin preluarea datelor din documentele de călătorie ale cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene, informațiile fiind introduse în bazele de date. Implementarea nu include, pentru moment, colectarea elementelor biometrice precum imaginea facială sau amprentele digitale”, anunță Poliția de Frontieră.

Acest sistem se aplică doar cetățenilor care vin din state non-UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene, până la 90 de zile în oricare 180 de zile.

Cum funcționează Sistemul de Intrare/Ieșire (EES)

Concret, pentru fiecare cetățean non-UE care intră în țara noastră prin punctele deja operaționalizate, sistemul înregistrează data și locul de intrare și ieșire și colectează date alfanumerice și/sau biometrice (imagine facială și patru amprente digitale). Astfel, sistemul calculează automat durata șederii legale.

La prima intrare, după activarea sistemului, sunt prelevate datele, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de așteptare la frontieră.

Implementarea sistemului urmărește înlocuirea ștampilării manuale a documentelor de călătorie, iar pe toate durata perioadei de tranziție – adică aproximativ 6 luni -, pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual.

Din luna octombrie, Sistemul de Intrare/Ieșire este operaționalizat și în România, pe aeroportul din Sibiu și la puncte de frontieră din județele Constanța, Botoșani, Caraș-Severin, Maramureș.