Un vapor de lux va conecta principalele orașe de la Mediterana. Nava uriașă poate primi întreaga populație a unui oraș mic

O nouă navă de croazieră va începe să navigheze din 2026 în Marea Mediterană. Aceasta va pleca din Barcelona și va conecta șase orașe celebre. Este vorba despre MSC World Asia care, în ciuda numelui său, nu va călători prin Asia și face ocolul Mării Mediterane, potrivit Express.

Numele provine de la designul și interiorul navei, inspirate de cultura și istoria asiatice. Va fi a treia navă din seria World Class a MSC. În prezent se lucrează la navă la șantierul naval Chantiers de l’Atlantique din Saint-Nazaire, Franța.

Prima croazieră va fi peste un an

Croazierele vor începe în decembrie 2026, cu plecări din Barcelona și escale în Marsilia, Genova, Messina și Valletta. Cursa presupune șapte nopți de cazare. Porturile Genova și Napoli vor fi adăugate itinerariului în vara anului 2027.

Nava va avea capacitatea de a transporta peste 6.000 de pasageri, adică populația unor orașe precum Nădlac, Plopeni sau Siret. La bord vor exista șapte districte, fiecare distinct unul de celălalt, conferind navei o atmosferă urbană. Pasagerii vor avea opțiunea de a explora Family Aventura, Zona Zen, Aqua Deck, The Terraces, Galleria, Promenade și zona de lux MSC Yacht Club. De asemenea, va fi impresionanta World Promenade dotată cu o sculptură masivă în formă de dragon.

Pentru grupurile cu copii mici, există The Clubhouse, care oferă jocuri de masă, o zonă familială Lego și un teren de baschet. Toboganul Spiral Dry Slide va fi cel mai mare de acest fel de pe un vapor de croazieră, având o lungime uimitoare de 81,3 metri. Luna Park va fi zona dedicată divertismentului și în diferite zone vor fi spectacole interactive, evenimente tematice și petreceri. La bord va exista și un parc în aer liber, care include atracțiile unui parc de distracții.

Zeci de baruri și restaurante

Bineînțeles, nava va avea o uriașă sală de mese cu bucătărie de specialitate asiatică, cu un bar și o terasă în aer liber, unde pasagerii vor primi mâncare din Singapore, Thailanda, Laos, China de Sud, Vietnam și Indonezia.

La bord vor fi amenajate numeroase baruri, inclusiv primul bar sportiv american MSC Cruises din Europa, care va fi oferi ecrane mari, o terasă cu vedere la mare și jocuri interactive.

În plus, pasagerii vor avea la dispoziție peste 20 de tipuri diferite de cazare. Vor exista cabine cu balcon, cabine de lux și camere de familie. O croazieră de șapte nopți în jurul Mediteranei pe MSC World Asia va costa cel puțin 680 de euro de persoană.