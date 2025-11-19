UEFA aprobă revenirea Barcelonei pe Camp Nou în Liga Campionilor

Informația vine la doar câteva zile după ce FC Barcelona și-a anunțat mult așteptata revenire în campionatul spaniol pe stadion, care fusese afectat de haosul construcțiilor, după mai bine de doi ani de exil, potrivit France24.

Campioana Spaniei o va găzdui pe Eintracht Frankfurt pe Camp Nou pe 9 decembrie, la puțin peste două săptămâni după ce a va reinaugura stadionul împotriva lui Athletic Bilbao, în meciul intern de pe 22 noiembrie.

UEFA a acceptat solicitarea

Barcelona a precizat într-un comunicat că „UEFA a acceptat solicitarea, considerând că toate cerințele necesare au fost îndeplinite”.

Revenirea pe Camp Nou va pune capăt unei perioade complicate în care Barcelona a trebuit să amâne în repetate rânduri redeschiderea anunțată a stadionului, deoarece întârzierile în construcție și eșecul obținerii licențelor de siguranță le-au limitat planurile.

Catalanii au fost forțați să joace două meciuri pe stadionul de antrenament Johan Cruyff, cu o capacitate de 6.000 de locuri, în primele săptămâni ale sezonului, după ce nu au reușit să obțină permisul de care aveau nevoie pentru Camp Nou, din motive de siguranță. De atunci, ei joacă pe stadionul olimpic, cu o capacitate de 55.000 de locuri.

Meci de deschidere pe Camp Nou împotriva lui Bilbao

Barcelona va deschide Camp Nou împotriva lui Bilbao cu o capacitate temporară de 45.401 de spectatori, urmând să aibă loc pentru 105.000 de locuri atunci când prima tribună va fi finalizată.

Au deschis stadionul pentru 23.000 de fani pentru a urmări o sesiune de antrenament la începutul lunii noiembrie, ca eveniment de testare în procesul de redeschidere.

Întârzierea lucrărilor reprezintă o pierdere financiară uriașă pentru club, care are nevoie de veniturile generate de stadionul său pentru a-și recăpăta stabilitatea.

Se estimează că Barcelona, ​​aflată în dificultate financiară, cheltuiește 1,5 miliarde de euro pentru reconstrucție.