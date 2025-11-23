Florentino Pérez, președintele Real Madrid, atacă UEFA, LaLiga și arbitrajul, în adunarea generală

Intervenția președintelui Real Madrid, Florentino Pérez, a durat o oră și 18 minute și a primit ovații din partea celor 100.000 de membri ai clubului. Florentino Pérez a subliniat că echipa Real Madrid a suferit în sezonul trecut din cauza accidentărilor, menționând absențele prelungite ale lui Carvajal, Militão, Ceballos, Camavinga și Mendy, într-un context cu peste 80 de meciuri disputate: „Este o barbarie, cu un calendar din ce în ce mai nociv”.

Atac la UEFA și confirmarea unei acțiuni în instanță de ordinul miliardelor

Pérez a denunțat tentativele UEFA de a bloca organizarea unor competiții independente de către cluburi. Real Madrid este unul dintre cluburile care au aderat la înființarea unei Superligi Europene, proiect lansat în aprilie 2021 de către un grup format din 12 cluburi de top. Sub presiunea publică, majoritatea cluburilor s-au retras, însă Real Madrid a continuat să susțină ideea unei competiții alternative Ligii Campionilor organizată de UEFA.

„Nu suntem împotriva tuturor, ci împotriva a ceea ce nu este legal sau etic. Nu este normal și nu este legal să se încerce împiedicarea cluburilor de a-și organiza propriile competiții. Nu este normal ca UEFA să încerce să ne dicteze destinul și să ne oblige să jucăm în formate care îi dezavantajează pe suporteri. Nimeni nu ne poate sancționa: avem dreptul la despăgubiri de miliarde de euro și dreptul de a organiza competiția noastră, iar ambele se vor întâmpla”, a spus Pérez, în conferința transmisă online de clubul madrilen.

Acesta a criticat și obligativitatea disputării unor meciuri în Asia. „Pentru interese electorale ale executivilor UEFA suntem obligați să jucăm meciuri în Asia sau aproape de China. Și nu este normal ca în secolul XXI să fie tot mai scump să vezi un meci de fotbal”, a completat oficialul Realului.

Atac direct la LaLiga și Javier Tebas

Pérez a acuzat conducerea LaLiga că a încercat să impună un meci oficial în Miami și a criticat sprijinul acordat Barcelonei și lui Villarreal pentru obținerea de venituri suplimentare legate de acest proiect.

„Nu este normal ca președintele LaLiga să ne impună un meci în Miami, un lucru care nici măcar căpitanului Barcelonei, Frenkie de Jong, nu i se pare normal. Nu este normal ca LaLiga să permită Barcelonei și lui Villarreal acces la venituri suplimentare pentru a juca acolo. Și nu este normal ca LaLiga să încaseze de șase ori mai mult decât Premier League”, a spus Pérez.

De asemenea, l-a acuzat pe președintele ligii spaniole, Javier Tebas, că a comparat proiectul din Miami cu meciul NFL disputat recent pe Santiago Bernabéu: „Comparația este absurdă. Meciul NFL a fost legal, aprobat și susținut de toți”.

Sistemul de arbitraj și FC Barcelona, din nou în centrul criticilor

„Este o rușine că dintre cei 35 de arbitri spanioli, FIFA nu a ales niciunul. Și nu este normal ca Barcelona să fi plătit vicepreședintelui arbitrilor peste 8 milioane de euro, timp de cel puțin 17 ani, perioadă care coincide, întâmplător, cu cele mai bune rezultate ale lor”, a spus Pérez.

Date economice-record: „Putem concura cu NFL și NBA”

Președintele Real Madrid a evidențiat, totodată, și situația financiară excelentă a clubului.

„Acum două sezoane am depășit 1.000 de milioane de euro în venituri. Anul acesta am ajuns la 1.185 de milioane, o creștere de 10%. Prieteni, suntem la nivelul giganților din NFL și NBA. Capitalul propriu a atins 598 de milioane de euro”, a declarat Pérez.

De asemenea, acesta i-a elogiat pe Carlo Ancelotti, pe Luka Modric și pe actualul antrenor al echipei, Xabi Alonso.

„Carlo Ancelotti, cel mai titrat antrenor din istoria clubului, a câștigat cincisprezece trofee și a câștigat pentru totdeauna respectul și dragostea noastră. Vreau să evidențiez și figura lui Luka Modrić. Este un jucător unic, un exemplu în teren și în afara lui. A devenit cel mai galonat fotbalist din istoria Real Madrid și face parte din inima acestui club. (…) Și, desigur, am încredere totală în Xabi Alonso. Este personificarea valorilor madridiste: eleganță, seriozitate, inteligență, cultură fotbalistică. Cunoaște perfect casa noastră, știe ce înseamnă să câștigi totul cu acest club și sunt convins că va conduce această nouă etapă cu aceeași pasiune și aceeași exigență care definesc Real Madrid”, a încheiat președintele Real Madrid.