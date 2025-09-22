Ceremonia Balonului de Aur: Real Madrid a decis să boicoteze din nou evenimentul

Real Madrid nu va onora participarea la evenimentul organizat de UEFA și France Football deși Vinicius Jr, Jude Bellingham și Kylian Mbappe se numără printre nominalizați la marele premiu, Thibaut Courtois ar putea câștiga trofeul Yashin pentru cel mai bun portar, iar fundașul de 20 de ani Dean Huijsen este nominalizat pentru trofeul Kopa, dedicat celui mai bun jucător sub 21 de ani.

Aceasta nu este prima dată când echipa spaniolă evită evenimentul. În 2024, clubul a anunțat în ultimul moment că nu va participa, chiar dacă 50 de membri ai personalului erau pregătiți să călătorească, după ce niciunul dintre cei șapte jucători nominalizați — inclusiv Vinicius și Bellingham — nu a câștigat premiul masculin, care a fost adjudecat de Rodri de la Manchester City.

Decizia de a nu trimite delegația a împiedicat și primirea oficială a trofeului Johan Cruyff de către Carlo Ancelotti, desemnat cel mai bun antrenor al anului 2024, și a premiului pentru clubul anului. Ancelotti, înlocuit între timp de Xabi Alonso, a primit abia recent trofeul.

Surse apropiate clubului susțin că această atitudine are la bază decizia președintelui Florentino Perez, conform The Athletic.