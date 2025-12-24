Prima pagină » Sport » AS Roma este interesată de transferul lui Radu Drăgușin

AS Roma este interesată de transferul lui Radu Drăgușin

AS Roma este interesată de transferul fundașului român Radu Drăgușin de la Tottenham, potrivit informațiilor publicate de La Gazzetta dello Sport.
AS Roma este interesată de transferul lui Radu Drăgușin
Sursa foto: Lucian Danciu/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
24 dec. 2025, 17:55, Sport

Gruparea din capitala Italiei vrea să își întărească lotul în perioada de mercato din ianuarie, în contextul obiectivului de calificare în Liga Campionilor.

Drăgușin este una dintre principalele ținte ale Romei pentru compartimentul defensiv, scrie La Gazzetta dello Sport.

„Giallorossi” analizează posibilitatea unui transfer sub formă de împrumut, cu opțiune de cumpărare, pentru Radu Drăgușin, fundaș care a mai evoluat în Italia la Genoa, Juventus, Salernitana și Sampdoria.

Presa italiană notează că antrenorul Gian Piero Gasperini este un admirator al fundașului român, iar Drăgușin ar fi tentat de o mutare la Roma, în încercarea de a-și relansa cariera.

Radu Drăgușin a revenit recent în lotul lui Tottenham la un meci oficial, fiind rezervă în meciul cu Liverpool.

Fundașul central s-a accidentat grav la finalul lunii ianuarie, suferind o ruptură a ligamentelor încrucișate, intervenția chirurgicală având loc în februarie.

Drăgușin are o concurență puternică pentru un loc în echipa lui Tottenham, unde se luptă cu Cristian Romero, Micky van de Ven și Kevin Danso pentru postul de titular.

Recomandarea video

EXCLUSIV Figurile legionarilor Radu Gyr, Mircea Vulcănescu și Valeriu Gafencu au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după o investigație G4Media
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Ce pensie are Cornel Dinu. Câți bani încasează de la statul român, de fapt
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Când coletele au prins viață: cum să transporți cu avionul antilope și babuini? Cele mai neobișnuite livrări făcute în 2025
Libertatea
Lista orașelor din România în care ninge în cele două zile de Crăciun, potrivit meteorologilor Accuweather
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor