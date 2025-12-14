Yves Bissouma, vedeta lui Tottenham, își cere scuze după ce a fost surprins inhalând gaz ilariant

Yves Bissouma a fost surprins săptămâna trecută inhalând gaz ilariant (protoxid de azot) la o petrecere, marcând a doua apariție de acest fel după incidentul similar din 2024. Clubul londonez discutase chiar posibilitatea rezilierii contractului.

Bissouma a explicat că recidiva a fost legată de o serie de jafuri traumatizante care l-au vizat în ultimele luni.

În iulie 2025, tâlharii au intrat prin efracție în casa sa din Londra și au furat ceasuri de lux, bijuterii și genți de designer Louis Vuitton. Paguba s-a ridicat la aproximativ 1 milion de lire sterline (1,13 milioane de euro).

Printre ceasurile furate se numără un Rolex, un Audemars Piguet și un Patek Philippe, toate în valoare de sute de mii de lire.

„Îmi pare rău. Acest incident a rupt în mine ceva ce nici măcar nu știam că se poate”, a spus Bissouma pentru publicația britanică The Sun.

Mijlocașul a adăugat: „Îmi cer scuze de la suporteri. Trauma mi-a adus frică, panică, depresie și paranoia. Eram terifiat”.

Imaginea mijlocașului Yves Bissouma inhalând gazul ilariant a stârnit îngrijorare în familie

„Când tatăl meu a văzut imaginea, a intrat în panică. Am încercat să-i explic că nu aceasta sunt eu”, a mai spus mijlocașul, recunoscând impactul asupra imaginii sale de fotbalist profesionist.

Acesta este al treilea jaf la care a fost victimă în doar un an și jumătate. În iunie 2024, în sudul Franței, a fost jefuit și stropit cu spray cu piper. Cel mai grav incident a avut loc pe 25 noiembrie 2024. Atunci hoți mascați au încercat să-i dărâme ușa de la intrare, forțându-l să fugă pe ușa din spatele casei.

Bissouma a subliniat că își dorește să se concentreze pe familie și revenirea în formație. Totodată, speră ca experiențele sale legate de sănătatea mintală să-i încurajeze și pe alți sportivi să vorbească deschis despre problemele lor.

„Tot ce fac, fac pentru familia mea. Vreau să merg mai departe după greșelile mele și să mă bucur de fotbal”, a concluzionat mijlocașul.

Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost duminică selecționat în echipa statului Mali pentru Cupa Africii pe Națiuni.