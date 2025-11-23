Arsenal se impune categoric în derby-ul Nordului Londrei contra Tottenham / Eberechi Eze reușește hat-trick

Echipa antrenată de Mikel Arteta a dominat partida încă din start, în timp ce Tottenham a ales o abordare precaută, cu o linie defensivă formată din cinci jucători.

Portarul lui Spurs, Guglielmo Vicario, a intervenit decisiv la ocaziile lui Declan Rice (min. 3) și Bukayo Saka (min. 34), însă nu a putut evita deschiderea scorului. Leandro Trossard a trimis un șut deviat de Micky van de Ven (1-0, min. 36).

Eberechi Eze a devenit protagonistul meciului, marcând de trei ori: în minutul 41, într-un spațiu îngust din careu, la doar câteva secunde după startul părții secunde (3-0, min. 46) și din nou în minutul 76, pentru 4-1. Vicario i-a refuzat londonezului un al patrulea gol în minutul 79.

Singura reușită a echipei Tottenham a venit în minutul 55, printr-un lob spectaculos al lui Richarlison, care l-a surprins pe portarul David Raya de la mijlocul terenului (3-1).

Victoria a reprezentat al nouălea succes al lui Arsenal în actualul sezon, ajungând la un total de 29 de puncte. Chelsea, cu 23 de puncte, și Manchester City, cu 22 de puncte, completează podiumul provizoriu.

Arsenal va întâlni etapa viitoare ocupanta locului secund, Chelsea.

Tot duminică, Aston Villa a învins Leeds, scor 2-1, al patrulea succes în ultimele cinci etape, și ocupă locul al patrulea, cu 21 de puncte.