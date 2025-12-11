Noni Madueke, de la Arsenal, desemnat cel mai bun jucător al etapei a 6-a din Liga Campionilor

Noni Madueke a reușit o dublă și a dominat ofensiva „tunarilor”, motiv pentru care UEFA l-a plasat pe primul loc în clasamentul individual al etapei.

Noni Madueke a sosit în vară la Arsenal, transferat pentru 56 de milioane de euro de la Chelsea. Arsenal este lider atât în Liga Campionilor, cât și în Premier League.

Pe locul secund în clasamentul performanțelor individuale din etapa a 6-a din Liga Campionilor s-a situat fundașul Barcelonei, Jules Koundé. Koundé a fost autor al unei duble în meciul câștigat de catalani contra lui Eintracht Frankfurt.

Charles De Ketelaere (Atalanta) a completat podiumul, după ce a înscris un gol și a oferit o pasă decisivă în duelul cu Chelsea.

Pe locul patru s-a clasat mijlocașul de la Ajax, Oscar Gloukh, autor al unei duble împotriva lui Qarabag.