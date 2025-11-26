Un fotbalist celebru a înscris după opt ani în Liga Campionilor la vârsta de 38 de ani

David Luiz a marcat miercuri primul său gol în Liga Campionilor din 2017 încoace, potrivit AP. La vârsta de 38 de ani, fundașul celebru a reușit să înscrie cu capul la o centrare din corner. Golul a fost înscris în minutul 18, Luiz reușind să egaleze pentru formația cipriotă Pafos în partida cu Monaco din Liga Campionilor. Partida se dispută miercuri seara în Cipru.

Anterior, David Luiz a marcat în Liga Campionilor în octombrie 2017, pentru Chelsea, în partida terminată la egalitate, scor 3-3, cu Roma, pe Stamford Bridge.

Luiz a fost un jucător cheie în echipa lui Chelsea care a câștigat titlul Ligii Campionilor în 2012 și a jucat ulterior în competiție pentru Paris Saint-Germain. Debutul său în Liga Campionilor a fost cu Benfica în 2007.

David Luiz s-a întors în Europa în luna august, după patru sezoane în Brazilia, pentru a se alătura campioanei Ciprului, Pafos, în debutul acesteia în competiția europeană.