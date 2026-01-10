Prima pagină » Știrile zilei » Cupa Angliei: Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost eliminată de o echipă din ligile inferioare

Cupa Angliei: Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost eliminată de o echipă din ligile inferioare

Crystal Palace, campioana en-titre în Cupa Angliei, a fost eliminată cu scorul de 2-1 de Macclesfield, formație aflată în afara ligilor profesioniste, producând una dintre cele mai mari surprize din istoria competiției.
Cupa Angliei: Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost eliminată de o echipă din ligile inferioare
Facebook/Crystal Palace
Radu Mocanu
10 ian. 2026, 18:07, Sport

Jucând acasă, pe stadionul Moss Rose, Macclesfield a reușit o victorie istorică. Golurile gazdelor au fost marcate de căpitanul Paul Dawson, în minutul 43, și de Isaac Buckley-Ricketts, în minutul 60, informează Reuters

Crystal Palace a redus din diferență abia în minutul 90 printr-o lovitură liberă transformată de Yeremy Pino. 

Antrenorul echipei Macclesfield, John Rooney, fratele mai mic al fostului internațional englez Wayne Rooney, a declarat: „Nu-mi vine să cred, nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge în această poziție. Am fost incredibili din primul minut. Am crezut că meritam să câștigăm. Nu aș putea fi mai mândru de băieți”.

Antrenorul celor de la Palace, Oliver Glasner a spus: „Este o lipsă de calitate pe care am arătat-o ​​astăzi. Am meritat să pierdem. Nu am nicio explicație pentru ceea ce am văzut astăzi”.

Macclesfield devine prima echipă din afara ligilor profesioniste care elimină deținătoarea trofeului după mai bine de un secol. Ultima performanță de acest fel a fost reușită de Crystal Palace împotriva echipei Wolverhampton Wanderers în sezonul 1908-1909. 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Cât i-ar lua unui român cu salariu minim să strângă bani pentru un apartament. Condiția ar fi să nu cheltuiască niciun leu, în tot acest timp
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Rețeta ciorbă „comunistă” de pește | Cum se gătește ciorba preferată a lui Nicolae Ceaușescu
CSID
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Promotor