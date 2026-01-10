Cupa Angliei: Crystal Palace, deținătoarea trofeului, a fost eliminată de o echipă din ligile inferioare

Jucând acasă, pe stadionul Moss Rose, Macclesfield a reușit o victorie istorică. Golurile gazdelor au fost marcate de căpitanul Paul Dawson, în minutul 43, și de Isaac Buckley-Ricketts, în minutul 60, informează Reuters.

Crystal Palace a redus din diferență abia în minutul 90 printr-o lovitură liberă transformată de Yeremy Pino.

Antrenorul echipei Macclesfield, John Rooney, fratele mai mic al fostului internațional englez Wayne Rooney, a declarat: „Nu-mi vine să cred, nu ne-am gândit niciodată că vom ajunge în această poziție. Am fost incredibili din primul minut. Am crezut că meritam să câștigăm. Nu aș putea fi mai mândru de băieți”.

Antrenorul celor de la Palace, Oliver Glasner a spus: „Este o lipsă de calitate pe care am arătat-o ​​astăzi. Am meritat să pierdem. Nu am nicio explicație pentru ceea ce am văzut astăzi”.

Macclesfield devine prima echipă din afara ligilor profesioniste care elimină deținătoarea trofeului după mai bine de un secol. Ultima performanță de acest fel a fost reușită de Crystal Palace împotriva echipei Wolverhampton Wanderers în sezonul 1908-1909.