Radu Drăgușin, după revenirea pe teren în urma unei absențe de 11 luni: A fost o călătorie lungă

În meciul câștigat în fața lui Crystal Palace, scor 1-0, în etapa a 18-a din Premier League, fundașul român Radu Drăgușin a revenit pe teren într-un meci oficial după operația de la genunchi.

„A fost o călătorie lungă. A fost cea mai mare provocare din viața mea, dar am continuat, am avut oameni lângă mine care m-au ajutat. Colegii, familia, logodnica. Cum am spus, știam că drumul va fi lung și că va fi o lumină la finalul lui. Astăzi am văzut lumina. Nici nu pot descrie sentimentul”, a declarat Drăgușin, pentru clubul londonez.

„M-am simțit normal din nou când m-a chemat antrenorul să intru pe teren. Mi-a lipsit acest sentiment, atmosfera, fanii și coechipierii pe teren. Mi-a lipsit fotbalul. Sunt foarte fericit acum. N-aș fi putut să cer o revenire mai bună. Familia mea a fost aici, am câștigat. Este cea mai bună revenire”, a mai spus internaționalul român.

Drăgușin a subliniat importanța răbdării și a efortului constant în procesul de recuperare.

„Am învățat anul acesta să am răbdare și să cred. Să exersez aceleași lucruri din nou și din nou. Mare parte din recuperarea mea a fost să fac același lucru din nou și din nou, totul ca să am un genunchi normal”, a mai adăugat Drăgușin.

Radu Drăgușin nu mai jucase într-un meci oficial din 30 ianuarie. Fundașul român a intrat în minutul 85 al partidei cu Crystal Palace, de duminică seară. Drăgușin l-a înlocuit pe Archie Gray, având și o acțiune periculoasă imediat după intrarea pe teren.

După succesul de pe terenul lui Crystal Palace, Tottenham ocupă locul 11 în Premier League, cu 25 de puncte.