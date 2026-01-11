Prima pagină » Sport » U-BT întâlnește Hamburg, în penultimul meci pe teren propriu în sezonul regulat al Eurocup

U-BT Cluj-Napoca întâlnește marți echipa Veolia Towers Hamburg, în penultimul meci disputat pe teren propriu în sezonul regulat al Eurocup.
U-BT întâlnește Hamburg, în penultimul meci pe teren propriu în sezonul regulat al Eurocup
Foto: Facebook/U-BT Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
11 ian. 2026, 15:28, Sport

Partida este programată marți, 13 ianuarie, de la ora 19.00, în BT Arena.

În meciul tur, campionii României s-au impus în deplasare cu 76–95.

Adversarii clujenilor nu au nicio victorie în primele 13 etape și se află pe ultima poziție în Grupa A a Eurocup.

U-BT e pe locul 4 în grupă, cu 7 victorii din 13 partide, cu cinci etape rămase până la finalul sezonului regulat.

Luptă pentru calificare

Lupta pentru unul dintre locurile care duc în faza superioară a competiției e tot mai strânsă în grupă, cu Umana Reyer Veneția și BAXI Manresa, echipele de pe locurile 5 și 6, având același bilanț, de 7 victorii și 6 înfrângeri. Podiumul e ocupat de Hapoel Ierusalim, cu 11 victorii, în timp ce Bahcesehir e pe locul secund, cu 9 victorii, iar Cedevita pe ultima treaptă a podiumului, cu 8 victorii. Pe locurile 7 și 8 se clasează Neptunas Klaipeda și Aris Salonic, fiecare cu câte 6 victorii, astfel că etapele rămase anunță o serie de lupte aprige pentru primele 6 locuri, care asigură calificarea în sferturi, respectiv optimi, notează site-ul oficial al U-BT.

Primele două echipe se califică direct în sferturi, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 se împerechează cu ocupantele acelorași poziții din Grupa B, pentru un singur meci eliminator.

Până în momentul de față, doar Cosea JL Bourg-en-Bresse este calificată matematic în faza următoare a competiției.

În partida anterioară din Eurocup, clujenii au pierdut cu 90-83, în deplasare la Umana Reyer Veneția.

