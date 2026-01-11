U-BT întâlnește Hamburg, în penultimul meci pe teren propriu în sezonul regulat al Eurocup

Partida este programată marți, 13 ianuarie, de la ora 19.00, în BT Arena.

În meciul tur, campionii României s-au impus în deplasare cu 76–95.

Adversarii clujenilor nu au nicio victorie în primele 13 etape și se află pe ultima poziție în Grupa A a Eurocup.

U-BT e pe locul 4 în grupă, cu 7 victorii din 13 partide, cu cinci etape rămase până la finalul sezonului regulat.

Luptă pentru calificare

Lupta pentru unul dintre locurile care duc în faza superioară a competiției e tot mai strânsă în grupă, cu Umana Reyer Veneția și BAXI Manresa, echipele de pe locurile 5 și 6, având același bilanț, de 7 victorii și 6 înfrângeri. Podiumul e ocupat de Hapoel Ierusalim, cu 11 victorii, în timp ce Bahcesehir e pe locul secund, cu 9 victorii, iar Cedevita pe ultima treaptă a podiumului, cu 8 victorii. Pe locurile 7 și 8 se clasează Neptunas Klaipeda și Aris Salonic, fiecare cu câte 6 victorii, astfel că etapele rămase anunță o serie de lupte aprige pentru primele 6 locuri, care asigură calificarea în sferturi, respectiv optimi, notează site-ul oficial al U-BT.

Primele două echipe se califică direct în sferturi, în timp ce echipele de pe locurile 3-6 se împerechează cu ocupantele acelorași poziții din Grupa B, pentru un singur meci eliminator.

Până în momentul de față, doar Cosea JL Bourg-en-Bresse este calificată matematic în faza următoare a competiției.

În partida anterioară din Eurocup, clujenii au pierdut cu 90-83, în deplasare la Umana Reyer Veneția.