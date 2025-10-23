Fotbalistul român de la PSV, Dennis Man, inclus în echipa etapei a 3-a din Liga Campionilor

Performanța lui Man a atras atenția observatorilor UEFA, care l-au evidențiat ca unul dintre cei mai influenți jucători ai etapei, datorită combinației dintre instinctul de finalizare și implicarea totală pe teren.
Alături de el, în Echipa etapei 3 UEFA Champions League au mai fost incluși următorii jucători:
- Guglielmo Vicario (Tottenham) – A fost cel mai bun portar al etapei, oprind opt șuturi ale lui Monaco și asigurând un punct pentru Spurs.
- Denzel Dumfries (Inter) – A marcat pentru a doua etapă consecutiv în Liga Campionilor și a livrat cinci centrări.
- Virgil van Dijk (Liverpool) – Pe lângă al doilea gol în Champions League, liderul lui Liverpool s-a remarcat prin organizarea defensivă, poziționare și șase degajări decisive.
- Gabriel (Arsenal) – A deschis scorul cu un gol cu capul împotriva lui Atletico și a oferit un assist, contribuind la al treilea meci consecutiv fără gol primit al echipei londoneze.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – A produs un gol și un assist, demonstrând flexibilitate tactică și inteligenta în utilizarea mingii.
- Lennart Karl (Bayern München) – La prima sa apariție în competiție, tânărul de 17 ani a înscris în primele cinci minute și s-a remarcat prin pressing și mișcări excelente.
- Felix Nmecha (Borussia Dortmund) – A marcat două goluri de la distanță și a combinat intensitatea cu inteligența de joc în victoria 4-2 la Copenhaga.
- Fermín López (Barcelona) – Jucătorul etapei, a reușit primul său hat-trick în carieră împotriva lui Olympiacos și s-a evidențiat prin posesie și precizie.
- Gorka Guruzeta (Athletic Club) – Experimentatul atacant a înscris de două ori, aducând primele puncte echipei sale în această fază a competiției.
- Anthony Gordon (Newcastle) – Pe lângă golul decisiv împotriva lui Benfica, a oferit o pasă de gol și a fost extrem de activ în recuperări, cu opt recuperări – cel mai mult dintre jucătorii ofensivi.