Fotbalistul român de la PSV, Dennis Man, inclus în echipa etapei a 3-a din Liga Campionilor

Atacantul român Dennis Man a avut o prestație remarcabilă în etapa a 3-a a UEFA Champions League, fiind inclus joi în Echipa ideală a rundei alături de alte vedete ale fotbalului european. Atacantul român de la PSV Eindhoven a înscris două goluri în victoria spectaculoasă, 6-2, împotriva lui Napoli.
Dennis Man. Sursa foto: Hepta
23 oct. 2025, 19:59, Sport

Performanța lui Man a atras atenția observatorilor UEFA, care l-au evidențiat ca unul dintre cei mai influenți jucători ai etapei, datorită combinației dintre instinctul de finalizare și implicarea totală pe teren.

Alături de el, în Echipa etapei 3 UEFA Champions League au mai fost incluși următorii jucători:

  • Guglielmo Vicario (Tottenham) – A fost cel mai bun portar al etapei, oprind opt șuturi ale lui Monaco și asigurând un punct pentru Spurs.
  • Denzel Dumfries (Inter) – A marcat pentru a doua etapă consecutiv în Liga Campionilor și a livrat cinci centrări.
  • Virgil van Dijk (Liverpool) – Pe lângă al doilea gol în Champions League, liderul lui Liverpool s-a remarcat prin organizarea defensivă, poziționare și șase degajări decisive.
  • Gabriel (Arsenal) – A deschis scorul cu un gol cu capul împotriva lui Atletico și a oferit un assist, contribuind la al treilea meci consecutiv fără gol primit al echipei londoneze.
  • Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) – A produs un gol și un assist, demonstrând flexibilitate tactică și inteligenta în utilizarea mingii.
  • Lennart Karl (Bayern München) – La prima sa apariție în competiție, tânărul de 17 ani a înscris în primele cinci minute și s-a remarcat prin pressing și mișcări excelente.
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund) – A marcat două goluri de la distanță și a combinat intensitatea cu inteligența de joc în victoria 4-2 la Copenhaga.
  • Fermín López (Barcelona) – Jucătorul etapei, a reușit primul său hat-trick în carieră împotriva lui Olympiacos și s-a evidențiat prin posesie și precizie.
  • Gorka Guruzeta (Athletic Club) – Experimentatul atacant a înscris de două ori, aducând primele puncte echipei sale în această fază a competiției.
  • Anthony Gordon (Newcastle) – Pe lângă golul decisiv împotriva lui Benfica, a oferit o pasă de gol și a fost extrem de activ în recuperări, cu opt recuperări – cel mai mult dintre jucătorii ofensivi.