Laurent Blanc, demis de la Al Ittihad după înfrângerea cu Al Nassr și eșecurile din Liga Campionilor

Laurent Blanc, antrenorul francez în vârstă de 59 de ani, a fost demis din funcția de antrenor al echipei Al Ittihad, după ce formația sa a pierdut cu 0-2 în fața lui Al Nassr, în etapa a 4-a a Ligii Saudite.

Blanc, care a câștigat sezonul precedent titlul de campion și Cupa Arabiei Saudite cu Al Ittihad, a fost demis după o serie de rezultate nesatisfăcătoare, anunță duminică dimineață clubul.

Înfrângerile cu Al Nassr, în Supercupă și acum în campionat, alături de eșecul din primul tur al Ligii Campionilor Asiei cu Al Wahda (1-2), au determinat conducerea clubului să ia această decizie.

În prezent, Al Ittihad are trei victorii în patru etape, ocupând locul 3 în campionat.