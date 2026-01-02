Venus Williams primește wildcard-ul la Australian Open la 45 de ani

Sportiva americană va concura pe tabloul principal de la Melbourne Park pentru prima dată din 2021, potrivit AFP.

„Sunt încântată să fiu din nou în Australia și aștept cu nerăbdare să concurez în timpul verii australiene”, a spus Williams.

„Am avut atâtea amintiri incredibile de acolo și sunt recunoscătoare pentru oportunitatea de a mă întoarce într-un loc care a însemnat atât de mult pentru cariera mea.”

Finalistă la simplu la Australian Open în 2003 și 2017, Williams este de cinci ori campioană la Wimbledon și a câștigat, de asemenea, două turnee de la US Open.

Ea va deveni cea mai în vârstă femeie care va juca la Australian Open de la japoneza Kimiko Date, care avea 44 de ani când a pierdut în prima rundă, în 2015.

Williams, cvadrupla campioană la dublu a Australian Open, urmează să înceapă pregătirile pentru turneul din 18 ianuarie – 1 februarie de la Auckland Classic, săptămâna viitoare, după ce a revenit în circuit la US Open anul trecut, după o pauză de 16 luni.