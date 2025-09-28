Paris Saint Germain joacă finala Cupei Intercontinentale pe 17 decembrie la Doha

Paris Saint-Germain, câștigătoarea Ligii Campionilor, va juca prima sa finală a Cupei Intercontinentale pe 17 decembrie la Doha, Qatar, a anunțat FIFA duminică.

Adversarul francezilor va fi stabilit cu doar patru zile înainte, în finala playoff-ului numit Challenger Cup.

Aceasta va opune clubul egiptean Pyramids, campionul Africii, câștigătorului meciului dintre Cruz Azul din Mexic, campionul Americii Centrale, și viitorul câștigător al Copa Libertadores.

Copa Libertadores se află în prezent în semifinale, cu două echipe braziliene în cursă. Palmeiras se va confrunta cu LDU Quito din Ecuador, iar Flamengo cu Racing din Argentina. Finala turneului sud-american va avea loc pe 29 noiembrie.

Cupa Intercontinentală a opus campioanele Europei și Americii de Sud între 1960 și 2004. În 2005 a fost redenumită Club World Cup pentru a include și alte campioane continentale, dar competiția a fost relansată anul trecut în noua formă, când Real Madrid a învins clubul mexican Pachuca.