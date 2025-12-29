Analiză FRF: 7,78% din golurile marcate în Superligă, reușite de tineri din generația U21

Din acest sezon, echipele trebuie să aibă în permanență pe teren cel puțin un jucător născut începând cu 1 ianuarie 2004, arată Federația.

Astfel, până acum au evoluat în campionat 84 de jucători U21, aceștia reușind să înscrie 33 de goluri și să ofere 26 de pase de gol. Asta înseamnă că tinerii au marcat 7,78% din cele 424 de goluri înscrise până acum și că au contribuit, prin gol sau assist, la 13,91% din totalul reușitelor.

Cei mai buni marcatori U21 în prima parte a campionatului sunt Alexandru Musi (Dinamo) – 4 goluri și Alexandru Stoian (FCSB) – 3 goluri. La capitolul cei mai buni pasatori U21 se remarcă Eduard Radaslavescu (Farul) și Ștefan Bană (Oțelul) – câte 3 assist-uri.

Mario Tudose este singurul jucător U21 care a evoluat în toate cele 21 de etape: a fost integralist în 18 meciuri și a bifat în total 1.786 de minute.

12 jucători U21 au marcat în premieră în prima ligă din România: E. Bödő, E. Bakoș (Csikszereda), P. Dulcea, R. Rotund (Slobozia), Y. Pîrvu (FC Arges), B. Marian, R. Sălceanu (Petrolul), D. Irimia (Metaloglobus), L. Biliboc (CFR Cluj), D. Bordun (Oțelul), L. Stancu (Hermannstadt), D. Matei (Universitatea Craiova).

Conform analizei, cluburile care au folosit cei mai mulți jucători U21 sunt Farul Constanța și AFK Csikszereda – câte 8, urmate de Universitatea Craiova, Dinamo, Universitatea Cluj – câte 7. La polul opus, FCSB, CFR Cluj și Unirea Slobozia au folosit doar câte 3.

Dinamo (5 goluri) și Universitatea Craiova (4 goluri) sunt cluburile cu cele mai multe reușite U21.