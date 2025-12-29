Vântul a dat planurile peste cap la Brașov: când se vor deschide primele pârtii de schi

Deschiderea sezonului de schi la Brașov este amânată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, în special a vântului puternic care a afectat producerea zăpezii artificiale pe domeniul schiabil din Masivul Postăvarul. Reprezentanții Primăriei Brașov spun că, deși temperaturile au fost scăzute în ultimele zile, rafalele de vânt au limitat intervențiile.

Doar 5 centimetri de zăpadă naturală pe pârtiile din Brașov

„Din păcate, deși ultimele zile temperaturile din masivul Postăvarul au fost coborâte, rafalele de vânt nu ne-au permis folosirea instalațiilor de producere a zăpezii artificiale decât în zonele mai ferite”, au transmis reprezentanții Primăriei Brașov.

Potrivit autorităților, cea mai mare parte a zăpezii existente este artificială. Stratul de zăpadă naturală măsoară doar aproximativ 5 centimetri. În mai multe zone, vântul a spulberat complet zăpada, fiind afectate porțiuni de pe pârtia Doamnei, Drumul Roșu, Lupului, platoul de la lac, dar și zona de îmbarcare a telescaunului.

Se deschid pârtiile pentru începători

Primăria anunță însă că situația s-ar putea îmbunătăți în perioada următoare. „Având în vedere că vântul s-a mai domolit, vom începe producerea de zăpadă artificială pe toate pârtiile din partea superioară. În funcție de condițiile meteo, sperăm ca în câteva zile să deschidem sezonul”, au informat autoritățile.

Deși pregătirea principalelor pârtii de schi din Poiana Brașov a început în urmă cu două săptămâni, primele pârtii care ar putea fi deschise sunt doar cele pentru începători. „Dacă prognoza se menține, încercăm ca de mâine (30 decembrie n.r) să deschidem pârtia Stadion. Pârtia Bradul ar putea fi, de asemenea, deschisă în câteva zile”, au precizat reprezentanții Primăriei Brașov.

Stocuri de iarnă încă aproape intacte

Între timp, pe străzile Brașovului și din Poiana Brașov au fost folosite aproximativ 180 de tone de material antiderapant. Potrivit municipalității, stocul pentru iarnă este de aproximativ 3.300 de tone.

Din cele 44 de utilaje care au intervenit în municipiu și în stațiune, patru au acționat în Poiana Brașov, iar două pe Drumul Poienii, principala arteră de acces către domeniul schiabil.

Pe rețelele sociale, autoritățile recomandă utilizarea transportului public. De asemenea, le-au reamintit brașovenilor că au obligația legală de a curăța trotuarele din dreptul proprietăților pe care le dețin.