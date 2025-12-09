Prima pagină » Sport » Echipa pregătită de Cristi Chivu, Inter Milano, pierde pe San Siro cu Liverpool, în etapa a șasea din Liga Campionilor

Inter Milano, echipă pregătită de antrenorul român Cristian Chivu, a cedat pe final în duelul cu Liverpool, scor 0-1, marți noapte, într-un meci din etapa a șasea a Ligii Campionilor, disputat pe Stadionul San Siro, din Milano.
09 December 2025, Italy, Milan: Inter Milan's Lautaro Martinez (L) attempts a shot towards goal during the UEFA Champions League soccer match between Inter Milan and Liverpool at the San Siro. Photo: Fabrizio Carabelli/PA Wire/dpa
Petre Apostol
10 dec. 2025, 00:31, Sport

Liverpool a marcat din penalty, în minutul 88. Dominik Szoboszlai a transformat un penalty dictat după ce Florian Wirtz a fost tras de tricou în careu de jucătorul lui Inter, Alessandro Bastoni.

Pentru echipa antrenată de Cristi Chivu este a doua înfrângere consecutivă în competiția continentală, după eșecul de 1-2 cu Atletico Madrid.

În urma acestui rezultat, Inter coboară pe locul 5 în clasament, cu riscul de a ieși din Top 8, în funcție de rezultatele celorlalte partide de miercuri.

Accidentări pentru Inter

Meciul a fost marcat și de accidentări importante pentru „nerazzurri”. Hakan Calhanoglu a părăsit terenul în minutul 11, fiind înlocuit de Piotr Zielinski, iar veteranul Francesco Acerbi a ieșit în minutul 31, intrând Yann Bisseck.

Inter a mai avut un gol anulat după ce mingea a fost trimisă în poartă de Konate, însă intervenția VAR a stabilit că mingea a atins mâna lui Van Dijk înainte de lovitura de cap.

Liverpool, care venea după înfrângerea 1-4 cu PSV Eindhoven, reușește astfel să obțină trei puncte vitale și urcă temporar pe locul 8 în clasament.

Într-un alt meci al serii, Atletico Madrid a reușit o revenire spectaculoasă pe terenul lui PSV Eindhoven, la care românul Dennis Man a început pe banca de rezerve.

Olandezii au deschis scorul prin Guus Til (min. 10), însă echipa lui Diego Simeone a preluat controlul jocului după pauză. Julian Alvarez a egalat în prima parte a jocului, în minutul 37. Golurile lui David Hancko (min. 52) și Alexander Sorloth (min. 56) au adus în avantaj pentru Atletico.

Dennis Man a intrat pe teren în minutul 59, contribuind la crearea de ocazii și oferind două centrări decisive, în timp ce PSV a redus din diferență prin Ricardo Pepi (min. 85).

Alte rezultate:

Barcelona – Eintracht Frankfurt 2-1

Chelsea – Atalanta 1-2

Royale Union – Marseille 2-3 (două goluri anulate de VAR pentru gazde)

Tottenham – Slavia Praga 3-0

Monaco – Galatasaray 1-0

