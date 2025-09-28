PSG sărbătorește câștigarea Balonului de Aur de Ousmane Dembélé

Antrenorul Luis Enrique a declarat că „evenimentul a fost senzațional”.

„Chiar dacă echipa a înregistrat noi accidentări, zâmbetele și entuziasmul au fost la cote maxime. Nu este doar despre victoria împotriva lui Auxerre, ci despre recunoașterea performanțelor individuale și colective ale echipei. Pentru noi, ca echipă, a fost un moment de mândrie și unitate”, a spus antrenorul campioanei Europei la o conferință de presă.

În cadrul galei Balonului de Aur, PSG a mai fost desemnat și „cel mai bun club al sezonului”, iar Enrique a primit Trofeul Cruyff pentru cel mai bun antrenor al campaniei.

„De fiecare dată când putem să le mulțumim suporterilor pentru sprijinul lor, este incredibil pentru noi. A fost foarte frumos”, a mai spus Enrique.