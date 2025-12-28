Globe Soccer Awards 2025: PSG domină gala de la Dubai. Premiu special și pentru Novak Djokovic

Câștigător al Balonului de Aur și al premiilor FIFA, Ousmane Dembélé a fost desemnat cel mai bun jucător din lume și la Globe Soccer Awards. Tot de la Paris Saint-Germain, Vitinha a primit trofeul pentru cel mai bun mijlocaș. Iar Désiré Doué a fost ales cel mai bun tânăr talent al anului 2025.

Antrenorul lui PSG, Luis Enrique, a fost recompensat cu premiul pentru cel mai bun tehnician.

Succesul parizienilor a fost completat de distincțiile acordate conducerii clubului. Nasser Al-Khelaifi a fost ales cel mai bun președinte, iar Luis Campos a primit premiul pentru cel mai bun director sportiv.

Premiu pentru tenismenul Novak Djokovic, premieră la Globe Soccer Awards

Ediția din acest an a premiilor a marcat și o premieră. A fost instituit un premiu special dedicat unui campion din afara fotbalului. Trofeul a fost câștigat de tenismenul sârb Novak Djokovic. Acesta recunoscut pentru performanțele sale excepționale în sportul mondial.

Alte premii notabile au fost acordate lui Lamine Yamal, desemnat cel mai bun atacant, și lui Cristiano Ronaldo, ales cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu.

Naționala Portugaliei a fost votată cea mai bună echipă națională. Premiile pentru întreaga carieră au revenit lui Andrés Iniesta și Hidetoshi Nakata.