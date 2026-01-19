Prima pagină » Sport » Cristiano Ronaldo câștigă procesul cu Juventus. Clubul trebuie să-i plătească 9,8 milioane de euro

Cristiano Ronaldo câștigă procesul cu Juventus. Clubul trebuie să-i plătească 9,8 milioane de euro

Tribunalul Muncii din Torino a respins luni recursul Juventus, confirmând că clubul trebuie să îi plătească lui Cristiano Ronaldo suma de 9,8 milioane euro, reprezentând o parte din salariile restante, inclusiv dobânzile, prevăzute de un arbitraj din aprilie 2024.
CRISTIANO RONALDO, CR7 during Italian Cup first leg of the semifinals Inter vs Juventus on February 2, 2021 in Milan, Italy. Photo by Tricarico/IPA/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
19 ian. 2026, 13:49, Sport

Cazul se referă la perioada 2021, când Cristiano Ronaldo a părăsit Juventus pentru Manchester United, notează Gazzetta dello Sport.

Atunci, clubul italian și fotbalistul au ajuns la un acord denumit „carta Ronaldo”, prin care o parte din salariile restante (19,5 milioane euro) urma să fie plătite ulterior.

Documentul nu fusese însă înregistrat în contabilitatea clubului și nu a fost achitat, ceea ce a dus la declanșarea unui arbitraj și, ulterior, a procesului.

„Carta Ronaldo” a fost descoperită în martie 2022, în urma unei percheziții în cadrul anchetei Prisma, care a implicat conducerea Juventus și a dus la demisia președintelui Andrea Agnelli și a vechiului Consiliu de Administrație.

După descoperirea documentului, Cristiano Ronaldo a inițiat în 2023 procedurile legale pentru recuperarea sumelor, iar părțile au convenit să rezolve disputa prin arbitraj.

În aprilie 2024, Colegiul arbitral a decis să îi acorde lui Ronaldo jumătate din suma totală (9,77 milioane euro) plus dobânzi, decizie contestată de club.

Tribunalul din Torino a confirmat acum decizia, respingând contestația clubului Juventus.

